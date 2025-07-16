القاهرة - الخليج 365 فاجأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل جمهورها ونشرت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" بوستر ألبوم طليقها النجم تامر حسني الجديد "لينا معاد"، وجّهت إليه من خلاله رسالة تهنئة بصدور الألبوم، مؤكدةً استمرار علاقة الاحترام والدعم المتبادل بينهما رغم الانفصال. وعلّقت بسمة على بوستر ألبوم تامر بكلمات دافئة قائلةً: "تهانينا يا تيمو، عسى أن يغمرك الله دائماً بالتوفيق والنجاح". يُذكر أن تامر حسني طرح ألبومه الجديد "لينا معاد" أمس الثلاثاء الماضي عبر قناته الرسمية في موقع "يوتيوب"، على كل منصات الاستماع الرقمية. ويتضمن ألبوم "لينا معاد" مجموعة من الأغنيات الجديدة التي تمزج بين الرومانسية والطابع الشبابي العصري، وهي: "ملكة جمال الكون"، "الأنوثة الطاغية"، "يا حب"، "حبك لو غلطة"، "لينا معاد"، "خلونا نشوفكم تاني"، "هو ده بقى"، "حبيبي تقلان"، "الذوق العالي"، "يلا يا كدّاب"، "واحشني يا بن اللذينة"، "الاحتياج وحش"، "هيموت ويرجع"، "مستني إيه"، و"حفلة تخرج من حياتي". قد يهمك أيضــــــــــــــا

كانت هذه تفاصيل خبر المغربية بسمة بوسيل توجه رسالة دعم لتامر حسني بعد طرح ألبومه وتُثير تفاعل الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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