منة شلبي: فشلت في دراسة المواد العلمية وطلبت من الدكتور أحمد زويل مساعدتي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 07:19 مساءً - كشفت الفنانة منة شلبي عن جوانب شخصية من حياتها الدراسية، وذلك خلال ظهورها في برنامج "فضفضت أوي" الذي يقدمه المخرج معتز التوني، حيث تحدثت عن التحديات التي واجهتها في فترة تعلمها الدراسي، متطرقة إلى علاقتها المعقدة بالمواد العلمية، كما استرجعت موقفاً طريفاً جمعها بالعالم الراحل الدكتور أحمد زويل.

فشل دراسي مُبكر

أشارت منة شلبي إلى أنها لم تكن من الطالبات المتفوقات خلال سنوات دراستها، موضحةً أنها واجهت صعوباتٍ كبيرةً في فهم واستيعاب مادتي الرياضيات والعلوم. وأضافت أن الأداء الدراسي في تلك المواد كان يشكل لها عائقاً دائماً، ووصفت تلك المرحلة بأنها من أصعب الفترات التعليمية في حياتها.

لقاء استثنائي

كما تحدثت منة شلبي عن لقائها بالعالِم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل، مشيرةً إلى أنها استغلت اللقاء لتسأله عن الصعوبات التي تواجهها في المواد العلمية. وأوضحت أنها أخبرته بأنها تفتقد الجزء العقلي المسؤول عن الأرقام والعلوم، ليرد عليها الدكتور زويل قائلاً، إن هذه القدرات يجب أن تُنمى منذ الطفولة، مشيداً بأهمية التحفيز العلمي المبكر.

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نشاط سينمائي

على جانب آخر تعيش النجمة منة شلبي حالةً من النشاط الفني ولا سيما السينمائي، إذ تشارك في ثلاثة أفلام مهمة بمشاركة كبار النجوم الأول هو فيلم "فرقة موت" للنجم أحمد عز، الذي تدور أحداثه في إطار من درامي مثير، حول الضابط "عمر" الذي يكلف بمهمة القبض على خط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، أما الفيلم الثاني فهو "هيبتا2" ويواصل الفيلم في الجزء الثاني له البناء على السرد العاطفي المؤثر مع تقديم شخصيات وبيئات جديدة، وتأثيرات عاطفية أعمق؛ إذ يقدم رؤيةً جديدةً للرومانسية المعاصرة، مستكشفاً تقلبات العلاقات العاطفية بكل تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني، ويأتي الفيلم الثالث بعنوان "The Seven Dogs" الذي يقدم جرعة عالية من الأكشن والتشويق ممزوجة بالدراما والكوميديا أيضاً.

آخر مشاركات منة شلبي السينمائية

جدير بالذكر، أن آخر فيلم شاركت به منة شلبي كان "الهوى سلطان" حيث دارت أحداثه حول شابة وشاب تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معاً العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما، لكن تحدث فجأة بعض المتغيرات في علاقتهما، وتتوالى الأحداث.

وقدمت بطولته مع الفنان أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، نورين أبوسعدة، فدوى عابد، وآخرين، والعمل من إخراج هبة يسري.

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