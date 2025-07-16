شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد حلقات الموسم الثالث من The Summer I Turned Pretty والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن الموسم الثالث من مسلسل The Summer I Turned Pretty الذى يعرض على Prime Video على 11 حلقة، الذى بدأ عرضهم من اليوم 16 يوليو على ان تعرض الحلقة الأخيرة فى 17 سبتمبر المقبل.

موعد طرح the summer i turned pretty season 3

كما أعلنت المنصة عن عُرض الموسم الثالث والأخير من مسلسل "The Summer I Turned Pretty"، في 16 يوليو الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

قصة مسلسل The Summer I Turned Pretty

The Summer I Turned Pretty هي دراما متعددة الأجيال تعتمد على مثلث الحب بين فتاة وشابين، والعلاقة دائمة التطور بين الأمهات وأطفالهن، والقوة الدائمة للصداقة الأنثوية القوية، إنها قصة بلوغ سن الرشد عن الحب الأول، والحسرة الأولى، وسحرالصيف المثالي.

تم نشر هذه السلسلة لأول مرة بواسطة Simon & Schuster في عام 2013، وهي عبارة عن ثلاثية من الكتب التي تتبع إيزابيل "Belly" Conklin في الصيف الذي تقضيه في Cousin’s Beach مع والدتها وشقيقها الأكبر، جنبًا إلى جنب مع والدتها المقربة مدى الحياة وأبنائها.