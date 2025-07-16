شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرحية "حب من طرف حامد" لـ ميدو عادل على مسرح السامر فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

يواصل أبطال مسرحية "حب من طرف حامد" البروفات الخاصة بالعرض، والذى من المقرر افتتاحه خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس المقبل على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.



حب من طرف حامد



حب من طرف حامد



حب من طرف حامد

يقام العرض المسرحي حب من طرف حامد تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

وبدأت بروفات مسرحية حب من طرف حامد منذ ما يقرب من شهر ويتناول العرض المسرحي مجموعة من القضايا الإجتماعية ويقدمها على شكل كوميدي.

مسرحية حب من طرف حامد تأليف محمد جمال، بطولة ميدو عادل, خالد محروس، إيهاب عز العرب، مصطفى محمود، أحمد سند، ميرال شفيق، نورهان عبدالعزيز، أميرة عبدالرحمن، أدهم صفوت ومجموعة كبيرة من أبطال فرقة السامر المسرحية وديكورات مهندس محمد جابر والمسرحية من إخراج سهى العزبي وإنتاج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.