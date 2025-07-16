شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يستعرض فورمة الساحل فى أحدث صوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم آسر ياسين متابعيه وجمهوره، بصورة يستعرض من خلالها فورمة الساحل يظهر من خلالها وهو على أتم الاستعداد لاستقبال فصل الصيف، وسرعان ما لقيت الصورة التى شاركها عبر ستورى حسابه بموقع إنستجرام تفاعلا كبيرا من متابعيه وجمهوره.



آسر ياسين

وسبق وحل النجم آسر ياسين ووالدته السيدة منى الدغيدي، ضيفين على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "DMC"، للحديث عن بداياته الفنية وكيفية دخوله إلى عالم التمثيل، وسرعان ما تداولت تصريحاته عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وتصدرت عناوين الصحف ليصبح حديث الساعة والتريند.

أبرز تصريحات آسر ياسين في برنامج صاحبة السعادة

- إسعاد يونس من الناس اللى دعمتنى بداية من فيلم "رسائل البحر"، ومن الشخصيات المؤثرة جدا واللى بحترمها وكنت دائما بتمنى أكون فى البرنامج بتاعك، والحمد لله وقد كان.

- كنت خجول وسهير البابلى قالتلى أنت بالذوق والأدب ده مش هتكمل، فركزت فى الشغل أكتر وربنا حطلى فى طريقى ولاد حلال منهم شريف عرفة وحضرتك، وحطونى فى الشغل اللى عاوزة وهو الحب والإخلاص.

- ماكنتش بفكر إنى أمثل والتمثيل جه بالصدفة، والبداية قدمت مسرحية فى مسرح الجامعة فحبيت التمثيل، والحمد لله ربنا وفقى وحط فى سكتى ولاد الحلال.

- حلم حياتى أمثل مع الفنانة إسعاد يونس ولو مشهد، وبحب مسلسل "100 وش".

- أنا ماشى مع اللى ربنا كاتبهولى ومسلم للفكرة دى وده اللى مخلينى مرتاح، وفى الآخر ربنا يديك اللى شبه نيتك طالما نيتك صادقة.

- المخرج داوود عبد السيد كلمنى وطلب مقابلتى وعرض عليا الفيلم، وماصدقتش من الفرحة وكنت مبسوط من الفكرة وقرأت السيناريو فى المطبخ، حتى لما الفيلم نزل مكنتش مصدق إنى أكون فى فيلم لـ داوود عبد السيد، ودا كان من طموحاتى.

- حماتى كانت مفكّرة إنى "بتهته" بعد فيلم رسائل البحر.

- مسلسل الكتيبة 101 حسيت تجاهه بمسئولية وواجب وشرف، وكان لازم نرد الدين للناس الحقيقية اللى بتحافظ على أمن مصر، وبحب دورى فى مسلسل "بدون سابق إنذار".