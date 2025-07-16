شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل Stranger Things.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المنصة الأمريكية نتفليكس عن التريلر الرسمي الأول للموسم الأخير لمسلسل الفنتازيا الشهير Stranger Things المقرر عرضه على جزأين، الجزء الأول فى 26 نوفمبر المقبل، ومن ثم يعرض الجزء الثانى فى يوم عيد الميلاد 25 ديسمبر، بينما ستُعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل ليلة رأس السنة 31 من نفس الشهر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

في العام الماضي، تم إصدار Squid Game: Unleashed للترويج للموسم الثاني، والآن كشف المسؤولون عن رغبتهم في المزيد من التداخل بين مسلسلاتهم وألعاب الفيديو.

صرح آلان تاسكان، رئيس قسم الألعاب في نتفليكس، لمجلة فارايتي: "في الألعاب، تريد أن تكون في عالم وتروي قصتك الخاصة، Bridgerton مثال مثالي، كما انه علينا إيجاد عوالم جذابة للغاية ليعيش فيها الناس ويروون قصصهم الخاصة، وBridgerton أحدها، أعتقد أن مسلسل Stranger Things يتمتع بإمكانيات هائلة، وأعتقد أن "قطعة واحدة" هي عمل آخر أرغب في استكشافه".

ولم يكشف تاسكان عما إذا كان سيتم إصدار أي عمل يتزامن مع الموسم الأخير من Stranger Things، والمقرر عرضه لاحقًا هذا العام، ومع ذلك، قال إن سر نجاح التقاطع يكمن في إيجاد المسلسل ومفهوم الألعاب المناسبين اللذين ينسجمان معًا بانسجام.

وسبق أن أصدرت نتفليكس لعبة المغامرات الكلاسيكية "Stranger Thing: 1984" فى عام 2021، بينما تم تحويل الموسم الثالث أيضًا إلى لعبة قتال على الهاتف المحمول.