شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد 25 .. انهيار أحمد صفوت بعد وفاة والده محمد أبو داود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في مشهد حزين خلال الحلقة 25 من مسلسل فات الميعاد، توفى المسيري"محمد أبو داود" والد معتصم" أحمد صفوت "، في مطبعته، وأثناء عمل عمال المطبعة، وأنهار معتصم من البكاء بعدما علم بوفاة والده وهو ممسك رأسه ومحتضنه.

وكشفت الحلقة 25 من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الأحداث، حيث طلبت بسمة" أسماء أبو اليزيد" الطلاق من معتصم" أحمد صفوت" حتى تستطيع أن تؤول لها حضانة ابنتها ريم، وأتفقت معه أنه سيكون طلاق لمدة يوم واحد حتى تستطيع أن تعطي هذا المستند للمحكمة، ولم يوافق معتصم في البداية ولكن مع إلحاحها وأنه لايوجد أي طريقة أخرى اضطرّ أن يوافق، وبالفعل تم الطلاق واستطاعت أن تحصل على حضانة ابنتها، وعادوا لبعضهم البعض ولكن في الخفاء دون أن يعلم أحد سوى أقرب الأقربين.

‎مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.



‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.