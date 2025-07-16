شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى لـ جنا الأشقر: قريب هتبقى فى مكانه كبيرة جدا فى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طرح النجم تامر حسنى أغنية من ألبوم لينا معاد تحمل اسم "لينا معاد" من كلمات تامر حسني وشريف مكاوي، ألحان وتوزيع شريف مكاوي، وشاركت فى الفيديو كليب الفنانة الشابة جنا الأشقر.

ودار بين تامر حسنى و جنا الأشقر وصله مدح، حيث كتبت، قائلة:" أنا استمتعت جدا واتعلمت من الشغل معاك شكرا على اهتمامك بالتفاصيل وابداعك و مجهودك وطبعا شكرا على روحك الجميلة اللى ميختلفش عليها اثنين".

ثم رد تامر حسنى عليها قائلا:" أنا اللى بباركلك على حلاوتك فى الأغنية و تمثيلك الرائع دى شهادة منى ليكى انك قريب هتبقى ان شاء الله فى مكانه كبيرة جدا فى التمثيل".

وضم الألبوم مجموعة من الأغانى التى تحمل توقيع تامر حسنى على صعيدى الكلمات أو الألحان، منها: "يلا يا كدّاب".. كلمات تامر حسني وعمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس محمد ياسر، "حبك لو غلطة".. كلمات وألحان تامر حسني، توزيع شريف مكاوي، وأغنية "واحشتني يا بن اللذينة".. كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، "الأنوثة الطاغية": كلمات تامر حسني، ألحان وسام محمد، توزيع جلال فهمي، وأغنية "لينا معاد".. كلمات تامر حسني وشريف مكاوي، ألحان وتوزيع شريف مكاوي.

شركة تذكرتي تتطرح تذاكر حفل تامر حسني في العلمين

طرحت تذاكر حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، يوم 25 يوليو الجارى، خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وتمت إتاحة التذاكر لـ5 فئات متاحة للجميع، ويشارك فى الحفل مع تامر المطرب الشامى.

ويحرص النجم تامر حسني على التواجد مع جمهور العلمين كل عام، إذ شارك منذ انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الأولى عام 2023، وقدم خلال الدورة الأولى عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل الجمهور، وحقق حفله نجاحا كبيرا، وكرر تامر حسني هذا النجاح العام الماضي خلال فعاليات الدورة الثانية، وقدم حفلا كامل العدد، ليأتي حفله الغنائي المقرر يوم 25 يوليو كثالث تعاون بينهم وبين مهرجان العلمين.

المطرب شامي يشارك تامر حسني في حفل مهرجان العلمين

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، إلى جانب عدد من الاستعراضات التى اعتاد الجمهور منه عليها، كما يشاركه الحفل المطرب الشامى، ليقدم هو الآخر عدد من الأغنيات برفقة تامر، وأتيحت التذاكر عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

انطلاق مهرجان العلمين خلال أيام

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.