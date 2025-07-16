شكرا لقرائتكم خبر عن جابر جمال: أصالة راهنت على"العنب الساقع".. وحققت معادلة النجاح الصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن والموزع الموسيقي جابر جمال عن سعادته الكبيرة بردود فعل الجمهور تجاه أغنيته "العنب الساقع"، مشيرًا إلى أن النجاح الذي حققته الأغنية فاق توقعاته.



وقال في تصريحات لـ"الخليج 365":"رد فعل الجمهور أبهرني، لأن من الصعب جدًا تقديم أغنية تُرضي جميع الأذواق الناس اجتمعت على حب الأغنية، ودي معادلة صعبة جدًا والحمد لله قدرت أحققها."

وتحدث جابر عن أول تعاون له مع النجمة أصالة من خلال الأغنية الجديدة، معربًا عن فخره بهذا التعاون:"أصالة هي نجمة الوطن العربي الأولى دون منازع، وكنت أتمنى أن يكون أول تعاون بيننا على مستوى نجوميتها. الحمد لله قدرت أقدم لها عمل مختلف وجريء وحققنا نجاح كبير."



أصالة وجابر جمال

كواليس أغنية العنب الساقع لأصالة

وعن كواليس تسجيل الأغنية، قال:"أصالة كانت دايمًا بتقول لي إنها بتحب الأغنية جدًا وبتراهن عليها، وكانت فرحانة بأجوائها المختلفة، أثناء التسجيل، كنا كلنا في حالة سعادة، بنسقف وبنرقص من حلاوة اللحن وغناء صولا حتى بعد خروجها من غرفة التسجيل، كانت مبسوطة جدًا بالنتيجة."

وختم حديثه مؤكدًا اعتزازه بالتجربة:"أصالة نجمة عظيمة، وتشرفت بالتعاون معها، وده أول عمل من ألحاني وتوزيعي يطرح لها، وإن شاء الله يكون بداية لسلسلة من النجاحات الكبيرة بينّا."