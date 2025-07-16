الكارثة الّتي أنهت كلّ شيء… نيكولاس كيج يكشف عن العشاء الّذي قضى على حبّه لسارة جيسّيكا باركر

كان شابّان مشهوران يصوّران فيلمًا كوميديًّا رومنسيًّا معًا ، بدا الأمر وكأنّهما ثنائيّ مثاليّ في هوليوود. لكن وفقًا لنيكولاس كيج، ليلة واحدة غيّرت كلّ شيء.

أثناء التّرويج لمشروع جديد، كشف كيج لقناة E! News عن علاقته القصيرة ولكنّها لا تُنسى مع الممثّلة سارة جيسّيكا باركر في أوائل التّسعينات.

لعب الإثنان دور البطولة في فيلم Honeymoon in Vegas (١٩٩٢)، وسرعان ما تبع ذلك إشاعات عن علاقة رومنسيّة ناشئة خارج الشّاشة. ولكن كما يروي كيج، خفّت شرارة الحبّ بعد عشاء مميّز للغاية.

قال: “أتذكّر جلوسي معها ومع والدتها في مطعم Russian Tea Room. لا أعرف إن كان السّبب هو سترتي الزّرقاء من Vanson Leather للدّرّاجات النّارية الّتي ما زلت أحتفظ بها أو التهاب الجيوب الأنفيّة، لكنّني لم أسمع عنها مرّة أخرى”.

إنّها من اللحظات الّتي تبقى عالقة في الأذهان. انطباع سيّئ، شعور غير سارّ، ربّما مجرّد توقيت غير مناسب، ولكن مهما كان السّبب، فقد شعر كيج بالبرودة فورًا. وأضاف: “كنت مهتمًّا بسارة، لكنّني لا أعتقد أنّني نجحت في اختبار الأمومة”.

جاء كشف كيج بعد وقت قصير من تأكيد “باركر” بنفسها علاقتها السّابقة في أحد البرامج عندما سُئلت عمّا إذا كانت واعدت زميلها في فيلم “شهر العسل في فيغاس”، أجابت ببساطة: “نعم، فعلت”.

لم تُفضِ علاقتهما القصيرة إلى أيّ شيء دائم. تجاوزت باركر الأمر بسرعة، إذ التقت بماثيو برودريك عام ١٩٩٢ وتزوّجته عام ١٩٩٧. يتشارك الزّوجان الآن ثلاثة أطفال، ويُعتبران من قصص النّجاح الطّويلة النّادرة في هوليوود.

اتّخذت حياة كيج العاطفيّة مسارًا مختلفًا. تزوّج الممثّل خمس مرّات – بما في ذلك باتريشيا أركيت وليزا ماري بريسلي – وهو الآن على علاقة بريكو شيباتا. ورُزق الثنائي ابنته أغسطس في عام ٢٠٢٢.

أمّا عن زيّ العشاء المشؤوم فلا تزال السّترة معلّقة في خزانة كيج. ربما تُذكّره بلحظة كان من الممكن أن تسير بشكل مختلف تمامًا.