لميس الحديدي تقول كلمتها الأخيرة بعد خمس سنوات من النّجاح الإعلاميّ…وهكذا غادرت الشاشة التي احبّت

أصدرت الشّركة المتّحدة للخدمات الإعلاميّة، اليوم الأربعاء السّادس عشر من يوليو ٢٠٢٥ بيانًا عبر صفحتها الرّسميّة على “فايسبوك” أعلنت فيه عدم تجديد التّعاقد مع الإعلاميّة لميس الحديدي.
جاء في نص البيان: “بعد مسيرة امتدّت لخمس سنوات متتالية، إذ تمّ الاتفاق بين الشّركة المتّحدة للخدمات الإعلاميّة والأستاذة لميس الحديدي على عدم تجديد التّعاقد لفترة قادمة.”
وتتمنّى الشّركة المتّحدة للخدمات الإعلاميّة للأستاذة لميس الحديدي دوام التّوفيق والرّقيّ والتّقدّم والازدهار.
في السّياق نفسه، تشكر الأستاذة لميس الحديديّ الشّركة المتّحدة للخدمات الإعلاميّة على السنوات الخمس الّتي تشرّفت بالعمل فيها مع الشركة المتّحدة”.
يُذكر أنّ لميس الحديدي كانت قد حقّقت نجاحًا لافتًا على شاشة قناة “أون” من خلال برنامجها المسائيّ “كلمة أخيرة” الّذي عُرض من السّبت إلى الثّلاثاء، وتمكّنت خلاله من ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الإعلاميّين في مصر والمنطقة.
تميّز البرنامج بالطرح الجاد والمتوازن لأهمّ القضايا السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، كما استضاف نخبة من صاغة القرار والخبراء والنّجوم، هذا ما أضفى على محتواه بعدًا تحليليًّا وموضوعيًّا نال استحسان الجمهور والنّقّاد على حدّ سواء.
استطاعت لميس أن تبني قاعدة جماهيريّة واسعة، بفضل أسلوبها الحواريّ الرّصين وحرصها على نقل الحقيقة، هذا ما جعل “كلمة أخيرة” واحدًا من أكثر البرامج متابعة وتأثيرًا في المشهد الإعلاميّ المصريّ والعربيّ خلال السّنوات الأخيرة.
