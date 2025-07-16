جيسيكا عازار بصورة عائلية لفتت الأنظار برفقة زوجها وولديهما وتعلق: أحبائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 08:59 مساءً - شاركت الإعلامية جيسيكا عازار عبر حسابها على إنستغرام صورة عائلية ضمّت زوجها رجل الأعمال محمد صوفان وولديهما فهد وشاها. وقد حظيت الصورة بالإعجاب والتعليقات من متابعي جيسيكا وأيضًا من الفنانين الذين أثنوا على الصورة وجاء في بعض تعليقات متابعيها "أجمل عائلة"، و"العائلة السعيدة". وبعضهم شبّهوا ملامح فهد وشاها بملامح والدهما محمد صوفان. فيما جاء تعليق الفنانتين جيسي عبده وكنده علوش بعبارة "ماشاء الله". أما الفنانتان ماغي بوغصن وجومانا مراد فوضعتا رمز القلب الأحمر.

أطلّت جيسيكا عازار وزوجها محمد صوفان وولديهما بملابس متناسقة الألوان



بألوان متناغمة بالملابس بين البيج والأبيض، أطلّت الإعلامية جيسيكا عازار وزوجها محمد صوفان وولديهما فهد وشاها حيث ظهروا بالصورة التي نشرتها جيسيكا عبر حسابها على إنستغرام، بإطلالة أنيقة ومتناسقة مميزة بالألوان. وقد علقت جيسيكا عازار على الصورة بعبارة اختصرت كل مشاعر الحب لديها لعائلتها "أحبائي" ووضعت رمز القلب الأحمر.

جيسيكا عازار تحتفل بذكرى زواجها الرابع من زوجها محمد صوفان

ودائمًا ما تشارك الإعلامية جيسيكا عازار لحظات عائلية مع متابعيها من مراحل حملها بطفليها إلى لحظة ولادتهما ومختلف المراحل والمناسبات العائلية، ومنها مؤخرًا احتفالها بذكرى زواجها الرابع من زوجها محمد صوفان حيث شاركت مجموعة صور من مراسم حفل زفافهما المدني الذي تمّ في قبرص حيث ظهرت بفستان زفاف أبيض بسيط أنيق وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها وحملت باقة من الزهور البيضاء فيما ارتدى محمد بدلة سوداء مع قميص أبيض. وعلقت على الصورة "4 سنوات من السعادة".

جيسيكا عازار عائدة قريبًا إلى الشاشة

ومؤخرًا أعلنت الإعلامية جيسيكا عازار أنها عازمة على العودة قريبًا إلى الشاشة مع برنامجها 40 على شاشة الـ mtv مطلع العام المقبل 2026 حيث سيشهد بعض التعديلات والتحديثات. وكانت جيسيكا عازار غابت فترة عن الشاشة بسبب وضعها لطفلتها شاها في سبتمبر 2024 في أحد المستشفيات في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة. ونشرت جيسيكا عازار حينها عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة عبارة عن بطاقة ترحيبية بقدوم طفلتها شاها، توسطها شريط كبير باللون الوردي. وكُتب على البطاقة عبارات ناعمة موجهة للطفلة شاها من قبل والديها جيسيكا عازار ومحمد صوفان اللذين شبها طفلتهما بالفراشة الصغيرة وأيضاً بالنور الساطع الذي يضيء حياتهما مرحبين بها في هذا العالم.

