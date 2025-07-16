استعداداً لحفلات الصيف.. تامر حسني يبدأ بروفات ألبومه لينا معاد بالغناء لايف

تامر حسني يغني "مستني ايه" ومتـابعوه يتفاعلون: "إحساس رائع"

أغاني ألبوم "لينا معاد"

تامر حسني يواصل الصدارة بفيلمه الجديد "ريستارت"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 08:59 مساءً - شارك الفنانمحبيه ومتابعيه عبر صفحته على "إنستغرام"، مقطع فيديو قصيراً، ظهر من خلاله وهو يغني "لايف" أغنية "مستني ايه" والتي جاءت ضمن أغاني ألبومه الجديد "لينا معاد" والذي طرحه تامر على منصات الموسيقى المختلفة وقناته الرسمية على موقع الفيديوهات الـ"يوتيوب".وأوضح النجم، في تعليقه الذي أرفقه بالفيديو، أن السبب وراء غنائه لـ "مستني ايه" بطريقة اللايف، هو استعداده لحفلات صيف 2025 ، والتي يرغب من خلالها تقديم أغاني ألبومه الجديد "لينا معاد" وكانت البداية من خلال هذه الأغنية، على أن يقوم بغناء أغاني الألبوم بهذه الطريقة تباعاً، رغبة منه في تقديمهم بأفضل أداء في الحفلات التي يحيها.وتفاعل عدد كبير من محبي " تامر" بالأداء الذي قدمه وهو يغني" مستني ايه" ، وذلك بمجموعة من التعليقات جاءت جميعها في إطار الإشادة بعذوبة صوته، وإحساسه الذي وصفه بالرائع: "أحلى من يغني لايف وإحساسه العالي يوصل لقلوب الكل بسرعة الصاروخ".يضم ألبومالجديد "" 15 أغنية، تعاوَن من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أسماء الأغاني كالتالي: "الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة، خلونا نشوفكم تاني، لينا معاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وِحش، هيموت ويرجع، مستني إيه؟، حفلة تخرج من حياتي وملكة جمال الكون".على جانب آخر، يواصل فيلمالجديد "" تصدره شباك التذاكر بعد عرضه من أسابيع بدور السينما، ومن المفارقات التي ساهمت في حدوث انتشار واسع لهذا الفيلم مؤخراً ولاسيّما عبْر منصات التواصل الاجتماعي، هو أزمة انقطاع الإنترنت في أنحاء متفرقة بمحافظات مصر المختلفة، نتيجة اندلاع حريق كبير في سنترال "رمسيس"، هذه الحادثة تماشت مع جزء من قصة فيلم "ريستارت"، الذي سلط الضوء على فكرة انقطاع النت عن مصر بصورة كاملة والتوابع السلبية لهذا الأمر، من توقف جزء كبير من المعاملات المالية، وحدوث مشاكل عدة؛ خاصة بعد أن أصبح التعامل الإلكتروني سِمة من سمات الحياة الآن.وشارك في بطولة الفيلم عددٌ من النجوم، منهم: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال وآخرون. والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر. ومن إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد، مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

