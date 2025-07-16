رنا سماحة تفاجئ جمهورها بإعلان تخرجها الجامعي

رنا سماحة تعلن تخرجها وحصولها على الشهادة الجامعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 08:59 مساءً - في ظل ذروة مسيرة، الفنية والأسرية فاجأت الجمهور بإعلان تخرجها وحصولها على الشهادة الجامعية، وحصولها رسمياً على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

رنا سماحة وثقت لحظات تخرجها وحصولها على البكالوريوس من خلال نشر صور احتفالها بهذه المناسبة على حسابها بموقع "إنستغرام" معلقة: "من أكتر الحاجات اللي اكتشفتها مؤخراً إن كل حاجة تتم في هدوء وبعيداً عن العيون ربّنا يبارك فيها وييسرها وتكمل على خير، اتعلمت كمان إن مفيش حاجة اسمها مستحيل أو إن الوقت متأخر".

"الهونولولو" أحدث أعمال رنا سماحة الغنائية

وتابعتفي منشورها: "بعد تعب ومجهود، أقدر أقول إني الحمد لله حصلت على بكالوريوس إدارة الأعمال، شكراً من قلبي لعيلتي اللي دايماً في ضهري، ولابني اللي كان دايماً أكبر دافع إني أكمل؛ الحمد لله دائماً على كل حاجة تعملها لي يا رب، دي مجرد بداية، واللي جاي أجمل بإذن الله".‏قد تحب قراءة.. 9‏ حالات انفصال بارزة في النصف الأول من عام 2025.. تعرفوا إليهايذكر أن الفنانةقطعت شوطاً مميزاً في مسيرتها الغنائية التي بدأتها عن طريق برنامج المواهب "" الموسم التاسع، ووصولها إلى مرحلة ربع النهائي، لتكمل بعد ذلك مشوارها الغنائي بتقديم العديد من الأغاني، وفي الوقت نفسه استطاعت رنا سماحة تكوين أسرة بالزواج وإنجاب طفلها ملك قبل انفصالها عن زوجها.الفنانةطرحت مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "" على طريقة الفيديو كليب على موقع الـ"يوتيوب" وعدد من منصات الموسيقى، والأغنية من كلمات إسلام الجريني وألحان محمد مصطفى وتوزيع مصطفى غانم، وتم تصوير الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد.يمكنك قراءة أيضاً.. منة شلبي: فشلت في دراسة المواد العلمية وطلبت من الدكتور أحمد زويل مساعدتيجاء كليب "" مليئاً بالمناظر الطبيعية الساحرة والألوان الزاهية التي منحت الكليب طابعاً بصرياً مبهجاً، وظهرت رنا سماحة بعدّة إطلالات شبابية وجذابة، وشاركت في لوحات راقصة أضفت حيوية وطاقة على العمل، ووصفت رنا أغنيتها الجديدة بأنها تجربة مختلفة كلياً في مسيرتها لأنه عمل يحمل طاقة حب وفرح وتفاؤل.