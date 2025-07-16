شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يطرح أغنيته الجديدة "قررنا نحن الآتى" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أكرم حسني لطرح أحدث أغنياته بعنوان "قررنا نحن الآتي" يوم الخميس 17 يوليو في تمام الساعة 2 ظهراً بتوقيت القاهرة، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع منصات الموسيقى الرقمية.

الأغنية تأتي بتوقيع مميز من فريق عمل يجمع بين حكيم كمال ومنة عدلي القيعي في الكلمات، ولحنها ووزعها أحمد طارق يحيى، فيما تولى عمار خاطر مهمة الميكس والماستر.

وكان أكرم حسني قد قدم في موسم رمضان الماضي مسلسل الكابتن الذى يتكون من 15 حلقة، وتصدر المشاهدات عبر منصات المشاهدة معظم فترات النصف الأول من رمضان.