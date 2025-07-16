شكرا لقرائتكم خبر عن تامر كروان يتعاقد مع ريتشارد الحاج لحماية أعماله الغنائية فى صيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الموسيقار تامر كروان مع ريتشارد الحاج، على حماية وتوثيق مؤلفاته وتوزيعها بشكل رقمى عبر كل المنصات الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، تزامناً مع المقطوعات الموسيقية الجديدة التي يستعد كروان لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وقال ريتشارد الحاج: "يشرفني التعاون مع موسيقار بقيمة وحجم، تامر كروان، صاحب تاريخ كبير ومبدع حقيقي خاصة في السينما والموسيقى التصويرية، أعماله تعتبر بصمة مهمة في تاريخ الفن المصري، يركز في شغله، مقل من الظهور الإعلامي"، مضيفاً: "نحضر حاليًا لتنظيم حفل ضخم، على أحد أكبر المسارح لـ تامر كروان، وسيكون من مفاجآت صيف 2025 للجمهور".

ومن آخر أعمال تامر كروان في مجال الموسيقى بالسينما هو فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى.