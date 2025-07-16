شكرا لقرائتكم خبر عن بالطابع الصيفى.. "مكسرات" ثالث أغنيات "بيستهبل" لأحمد سعد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النجم أحمد سعد أغنية "مكسرات" ثالث أغنيات ألبومه الجديد "بيستهبل" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة ضمن أغنيات الجزء الأول من الألبوم التى تطرح اليوم.

الأغنية الجديد قدمها "سعد" على طريقة الفيديو كليب بالطابع الصيفي الرشيق والأغنية من كلمات حازم إكس وألحان أحمد طارق يحيى وحازم إكس وتوزيع أحمد طارق يحيى وفلسطيني وميكس هاني محروس، والكليب من إخراج طه التونسي.

كلمات أغنية مكسرات

مبدأنا السنة دية.. إننا هنبطل مدادية

واللي واخد عننا صورة وحشة.. هنبعت له عليها فيديو هدية

مبدأنا السنة دية.. إننا هنبطل حنيه

معجبكوش لما استحملنا.. فاخترنا راحتنا النفسية

هو انتو انتو انتو انتو .. عليكو ضغوطات

طب إحنا إحنا إحنا يعني .. علينا مكسرات

هو انتو انتو انتو انتو .. واخدين صدمات

أما إحنا إحنا إحنا يعني.. واخدين خصومات

طب أيوة أيوة أيوة.. إحنا آخر انبساط

طب أيوة أيوة إحنا إحنا.. آخر انبساط



ألف سلامة علينا.. من الطيبة خلاص خفينا

وبقينا مش واقفين علي واحد.. علشان واقفين على رجلينا

ألف سلامة علينا.. فقنا من الوهم صحينا

والله غلطنا اما استحملنا.. وعلى أعصابنا جينا