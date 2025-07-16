شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومي للمسرح يكرم 10 مسرحيين متعددي التخصصات منهم محي إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، عن المكرمين في الدورة الثامنة عشرة في إطار الوفاء لمسيرة رواد المسرح المصري، وهم نخبة من القامات الفنية الذين أثروا الحركة المسرحية بإسهاماتهم البارزة عبر عقود من الإبداع والعطاء، حيث تم اختيار الفنان محيي إسماعيل، والفنان أشرف عبد الباقي، والفنانة ميمي جمال، والفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان أحمد نبيل، والمخرج أحمد عبد الجليل، والفنان جلال العشري، والكاتب سليم كتشنر، والدكتور صبحي السيد، والمخرجة عبير علي، ليكونوا وجوهًا مكرّمة في هذه الدورة، تقديرًا لما قدموه من أعمال راسخة في ذاكرة المسرح المصري والعربي.



المكرمون في الدورة الثامنة عشرة

جدير بالذكر أن أولى دورات المهرجان القومي للمسرح المصري كانت في عام 2006، ليصبح منذ ذلك الحين منصة سنوية للاحتفاء بالحركة المسرحية في مصر، ويهدف المهرجان إلى رصد وتوثيق أهم التجارب المسرحية، وتشجيع المبدعين في مجالات التأليف، والإخراج، والأداء، والتقنيات، كما يسعى إلى خلق حوار نقدي فعال حول قضايا المسرح المعاصر، ويُنظم المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية، ويستقطب سنويًا أبرز الفرق المسرحية من مختلف المؤسسات: البيت الفني للمسرح، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمسرح الجامعي، والمستقل، والحر، وغيرها.



