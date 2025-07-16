أحمد سعد يطلق ألبومه الجديد.. 5 أغان في المرحلة الأولى

أحمد سعد يطرح المرحلة الأولى من البومه

ظهور خاص لـ عمرو سعد

"تاني" ديو جديد يحمع أحمد سعد وروبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 10:20 مساءً - طرح الفنانأغاني ألبومه الجديد "" على مدار اليوم الأربعاء 16 يوليو، حيث طرح سعد 5 أغاني بشكل متتالي على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات الـ"يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، وأطلق عليهم اسم "الوش الأول"، وجاء طرح الألبوم بشكل سريع بعد تعاقد سعد مع شركة ڤيرال ويف لتوزيع الألبوم عالميا وبطريقة أكثر احترافية.بدأ أحمد سعد طرح الألبوم الذي ينافس به في موسم صيف 2025، بأغنية "بيستهيل" وهي عنوان الألبوم، من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس وإخراج الكليب طه التونسي، وفي لفتة طريفة في مقدمة الأغنية، كتب أحمد سعد على التتر، تم تصوير هذه الأغنية قبل اختراع الذكاء الاصطناعي والذكاء عموماً.ثاني أغاني الألبوم التي أطلقها أحمد سعد، "" والتي ظهر فيها شقيقه الفنان عمرو سعد في كليب الأغنية، ليكون تعاون جديد بين الفنانين بعد عدد كبير من الأغاني التي قدمها أحمد سعد لمسلسلات وأفلام شقيقه عمرو، والأغنية من كلمات فلبينو وألحان إيهاب عبد الواحد وأحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس.يمكنكِ قراءة.. اختبار من الله.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث خطيرثم طرحثالث أغاني الألبوم وتحمل اسم "" والتي قدمها سعد على طريقة الفيديو كليب بالطابع الصيفي الرشيق التي يتناسب مع الأجواء التي نعيشها في الوقت الحالي، والأغنية من كلمات حازم إكس وألحان أحمد طارق يحيى وحازم إكس وتوزيع أحمد طارق يحيى وفلسطيني وميكس هاني محروس، والكليب من إخراج طه التونسي.رابع أغاني ألبوم "بيستهبل" جاءت ديو مع الفنانة روبي باسم "" التي تعيد النجاح بين سعد وروبي، بعد أغنية "يا ليالي" التي غناها الثنائي وبدأ الكليب بموقف طريف حين التقى أحمد سعد بالفنانة روبي في لوكيشن تصوير قائلاً لها: "تاني"، والأغنية أغنية "تاني" من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبد الواحد.تابعي أيضاً.. الديوهات سلاح نجوم الغناء في ألبومات صيف 2025وجاءت خامسأغاني الألبوم وآخرها في المرحلة الأولى، بعنوان "" الأغنية طرحها سعد على طريقة الفيديو كليب واستخدم فيها الجرافيك لإظهار "البط" بشكل كوميدي خلال الأغنية الجديدة التي قدمها بالإيقاع الراقص، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس والكليب من إخراج طه التونسي.