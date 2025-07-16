أحمد سعد يطلق ألبومه الجديد.. 5 أغان في المرحلة الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 10:20 مساءً - طرح الفنان أحمد سعد أغاني ألبومه الجديد "بيستهبل" على مدار اليوم الأربعاء 16 يوليو، حيث طرح سعد 5 أغاني بشكل متتالي على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات الـ"يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، وأطلق عليهم اسم "الوش الأول"، وجاء طرح الألبوم بشكل سريع بعد تعاقد سعد مع شركة ڤيرال ويف لتوزيع الألبوم عالميا وبطريقة أكثر احترافية.
ثم طرح أحمد سعد ثالث أغاني الألبوم وتحمل اسم "مكسرات" والتي قدمها سعد على طريقة الفيديو كليب بالطابع الصيفي الرشيق التي يتناسب مع الأجواء التي نعيشها في الوقت الحالي، والأغنية من كلمات حازم إكس وألحان أحمد طارق يحيى وحازم إكس وتوزيع أحمد طارق يحيى وفلسطيني وميكس هاني محروس، والكليب من إخراج طه التونسي.
وجاءت خامس أحمد سعد أغاني الألبوم وآخرها في المرحلة الأولى، بعنوان "بطة" الأغنية طرحها سعد على طريقة الفيديو كليب واستخدم فيها الجرافيك لإظهار "البط" بشكل كوميدي خلال الأغنية الجديدة التي قدمها بالإيقاع الراقص، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس والكليب من إخراج طه التونسي.
أحمد سعد يطرح المرحلة الأولى من البومهبدأ أحمد سعد طرح الألبوم الذي ينافس به في موسم صيف 2025، بأغنية "بيستهيل" وهي عنوان الألبوم، من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس وإخراج الكليب طه التونسي، وفي لفتة طريفة في مقدمة الأغنية، كتب أحمد سعد على التتر، تم تصوير هذه الأغنية قبل اختراع الذكاء الاصطناعي والذكاء عموماً.
ظهور خاص لـ عمرو سعدثاني أغاني الألبوم التي أطلقها أحمد سعد، "أخويا" والتي ظهر فيها شقيقه الفنان عمرو سعد في كليب الأغنية، ليكون تعاون جديد بين الفنانين بعد عدد كبير من الأغاني التي قدمها أحمد سعد لمسلسلات وأفلام شقيقه عمرو، والأغنية من كلمات فلبينو وألحان إيهاب عبد الواحد وأحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس.
"تاني" ديو جديد يحمع أحمد سعد وروبيرابع أغاني ألبوم "بيستهبل" جاءت ديو مع الفنانة روبي باسم "تاني" التي تعيد النجاح بين سعد وروبي، بعد أغنية "يا ليالي" التي غناها الثنائي وبدأ الكليب بموقف طريف حين التقى أحمد سعد بالفنانة روبي في لوكيشن تصوير قائلاً لها: "تاني"، والأغنية أغنية "تاني" من كلمات فلبينو وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس هاني محروس ومن إخراج أحمد عبد الواحد.
