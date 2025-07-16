تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأت جديدة بـ موسم الرياض القادم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 10:20 مساءً - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بـ المملكة العربية سعودية عبر حسابه الخاص بمنصة (‏X‏) عن ثلاث مفاجآت بموسم الرياض ‏‏القادم.‏

عروض مسرحية سورية في السعودية

في خطوة تُجسِّد التكامل الفني العربي، أعلن المستشار تركي آل الشيخ بأنه سوف يكون هناك عروض مسرحية سورية ضمن فعاليات موسم الرياض القادم، ومن المتوقع مشاركة أبرز الوجوه السورية التي أثرت المسرح العربي.‏ كما أعلن عن أن هذه العروض سوف تكون بالإضافة إلى عروض كثيرة من المسرح السعودي.‏

تركي آل الشيخ، أيضًا لمفاجأة جديدة كشف بعض تفاصيلها حيث أعلن عن وجود إنتاج درامي ضخم مدعوم من موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه ‏‏(‏GEA‏) دون الكشف عن اسمه أو أبطاله.‏ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) بيكون فيه مسرحيات سوريه ان شاءالله هذا الموسم بالاضافه لمسرحيات سعوديه كثيره ... وفيه مفاجاءه مسلسل يدعمه موسم الرياض وGEA بيكون راااااائع بذن الله 🇸🇦❤️🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 14, 2025 وروج المستشار، أيضًا لمفاجأة جديدة كشف بعض تفاصيلها حيث أعلن عن وجود إنتاج درامي ضخم مدعوم من موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه ‏‏(‏GEA‏) دون الكشف عن اسمه أو أبطاله.‏ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh)

عروض مسرحية لأبرز النجوم بموسم الرياض 2025

شهد موسم الرياض 2025 العديد من العروض المسرحية التي قام بها أبرز النجوم، مثل مسرحية "الباشا" لـ كريم عبد العزيز، والتي تمزج بين الفكاهة والعلاقات العائلية في قالب كوميدي، ومسرحية "إس إس هانم" لـ إسعاد يونس التي عادت بها إلى المسرح بعد غياب 30 عامًا ضمن كوميديا ساخرة. كما قدّم الموسم أعمالاً جديدةً مثل "بني آدم" لـ أحمد حلمي، التي تحكي قصة إحياء مسرح مهجور تسكنه الأشباح، ومسرحية "ألف تيتة وتيتة" لـ أكرم حسني، التي تجسد مغامرة ساحر في جزيرة مليئة بالتعاويذ الغامضة.



