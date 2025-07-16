أكرم حسني يكشف عن موعد طرح أحدث أغانيه قررنا نحن الآتي

هكذا ظهر أكرم حسني على ملصق أغنية "قررنا نحن الآتي"

https://www.instagram.com/p/DMLEKr0tVCX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMLEKr0tVCX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMLEKr0tVCX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أعمال فنية سابقة

View this post on Instagram A post shared by Akram Hosny (@akramhosny)

View this post on Instagram A post shared by Akram Hosny (@akramhosny)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 10:20 مساءً - أزاح النجمالستار عن الملصق الدعائي لأحدث أغانيه "" المقرر طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة وقناته الرسمية على موقع الفيديوهات الـ"يوتيوب" غداً الخميس الموافق 17 يوليو في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.وظهر أكرم حسني، على ملصق أغنيته الجديدة، والذي نشره عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" وهو بداخل مكان مخصص لغسل وكي الملابس، ومحاط بمجموعة من الملابس، وجاء التعليق الذي أرفقه "أكرم" كالتالي: "قررنا نحن الآتي.. ‏الخميس 17 يوليو | الساعة 2ظهراً بتوقيت القاهرة على قناه اليوتيوب وجميع منصات المزيكا".الأغنية تأتي بتوقيع مميز من فريق عمل يجمع بين حكيم كمال ومنة عدلي القيعي في الكلمات، ولحنها ووزعها أحمد طارق يحيى، فيما تولى عمار خاطر مهمة الميكس والماستر.تواجد النجمفي موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "الكابتن"، الذي حقق نسب مشاهدات مرتفعة وقت عرضه، وتدور حبكته الدراميةفي إطار درامي كوميدي، حول قصة الطيار حسام عزالدين، الذي يجسد شخصيته، الذي يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، مما يتسبب في سقوط الطائرة، وبعد الحادث، يجد حسام نفسه الناجي الوحيد، لكنه يُفاجأ بظهور أرواح بعض الركاب الذين يطلبون مساعدته في إتمام مهام عالقة، بهدف إنقاذ أرواحهم.وضم المسلسل كوكبة أخرى من النجوم، وهم: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف: محمد عبد الرحمن توتا، وخالد كمال، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.وبعيداً عن الشاشات، قدم أكر عملاً مسرحياً ناجحاً وهو "ألف تيتة وتيتة" المسرحية من تأليف مهاب حسين وإخراج محمد أوتاكا، وتجمع في بطولتها كوكبة من النجوم، هم: أكرم حسني، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، وغادة طلعت، وهي من إنتاج أمير طعيمة.وتدور أحداث المسرحية عندما يتقدم ساحر سيرك لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، بعد زواجه منها يجد نفسه في دوامة تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع، وتحدث الكثير من الأحداث الغريبة والمشوقة وتتوالى الأحداث.يمكنكم قراءة.. أكرم حسني يحتفل بيوم ميلاد نجله بطريقة طريفةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».