شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المطرب ضياء عز الدين .. والبيت الفنى ينعيه: ربنا يتولاه بعفوه الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامي للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، وفاة المطرب ضياء عز الدين، أثناء إجرائه لعملية جراحية، ونشرت الصفحة الرسمية للبيت الفني بيانا تنعى فيه الفقيد، وكتبت: "ينعى العاملون في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم المطرب نجم فرقة أنغام الشباب ضياء عز الدين.. إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يتولاه بعفوه الكريم وواسع رحمته اللهم آمين يا رب العالمين".



ضياء عز الدين