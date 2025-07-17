شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر فيلم The Odyssey لـ كريستوفر نولان قبل عام على طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح تذاكر فيلم The Odyssey بتقنية الـ IMAX للمخرج العالمى كريستوفر نولان للبيع في الولايات المتحدة بداية من يوم 17 يوليو الجارى، أي قبل عام كامل من تاريخ إصدار العمل الذى سيصل في 17 يوليو 2026، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع nme.

كشفت تقارير جديدة عن موقع تصوير فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان المقبل The Odyssey، ووفقًا لموقع Variety، سيتم تصوير أجزاء من العمل على جزيرة فافينانا، المعروفة باسم "جزيرة الماعز".

أماكن تصوير فيلم The Odyssey

وأشار التقرير إلى أن هذا المكان الذى يتخيل فيه هوميروس أن البطل أوديسيوس هبط مع طاقمه للحصول على المؤن، قبالة الساحل الشمالى الغربى لصقلية.

وذلك بعدما بدأ المخرج العالمى كريستوفر نولان العمل على فيلمه الجديد الذى كشفت عن تفاصيله شركة Universal Pictures، حيث سيكون العمل مقتبسًا من قصيدة الشاعر الأغريقى هوميروس الملحمية The Odyssey.

ووصفت شركة Universal Pictures الفيلم بأنه "ملحمة أسطورية"، ويتم تصويره باستخدام تقنية IMAX "الجديدة تمامًا".

موعد عرض فيلم The Odyssey

ومن المقرر عرض فيلم نولان الجديد The Odyssey عالميًا فى 17 يوليو 2026، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في أوائل عام 2025.

يضم فيلم المخرج المقبل بالفعل نجوما مثل مات ديمون فى الدور الرئيسى، وتوم هولاند، وزندايا، وآن هاثاواي، ولوبيتا نيونجو، وتشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون.

على أن يدور الفيلم الجديد حول قصيدة هوميروس الملحمية اليونانية القديمة التي تحكى قصة أوديسيوس، ملك إيثاكا، ورحلته المحفوفة بالمخاطر إلى الوطن بعد حرب طروادة، وتستكشف موضوعات البطولة والولاء والمكر والنضال ضد الإرادة الإلهية.