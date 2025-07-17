شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مكاوي: تامر حسني كان كلمة السر في ميلاد أغنية "لينا معاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع الموسيقي شريف مكاوي عن كواليس خاصة جدًا وراء أغنية "لينا معاد"، مؤكدًا أنها كانت تجربة فريدة ومؤثرة في مسيرته الفنية، حيث خرجت من أعماقه بشكل مختلف عن أي عمل سابق.

وقال مكاوي في تصريح خاص ل" الخليج 365 ": "أنا شخص بطبيعتي مش بسهل أشارك جمل موسيقية أو خواطر بكتبها، حتى مع أقرب الناس ليا، لأنها بتكون انعكاس حقيقي لمشاعري وتجارب مرّيت بيها، وده اللي حصل مع (لينا معاد)".

وأشار إلى أن الشرارة الأولى للأغنية جاءت خلال قيادته للسيارة في طريقه إلى الاستوديو، حيث بدأت فكرة الجملة الموسيقية تتكوّن في ذهنه، وظل يرددها بصوته: "لينا معاد نتقابل في بعد، أما نحاول وإحنا بعاد"، فسجّلها على هاتفه المحمول فورًا.

كواليس أغنية لينا معاد لتامر حسنى

وعن الدور المحوري لتامر حسني، أضاف مكاوي: "الفضل كله يرجع لتامر حسني، صديقي وأخويا وعِشرة عمري، اللي آمن بموهبتي وشجعني أطلع قدراتي اللي كنت شايف إنها بعيدة عن التوزيع، زي الغناء والتلحين. صوته كان بيرن في ودني طول ما أنا بشتغل على الأغنية، وحسيت إنه الوحيد اللي هيقدر يوصل إحساسها".

وأوضح مكاوي أنه ظل مترددًا في عرض الأغنية على تامر، خاصة بعد انتهائه من ألبومه، لكن في مكالمة عفوية جمعتهما، شعر بالتشجيع الكافي لإرسالها إليه. وأضاف: "مفيش 10 دقايق وعدّى، وبعتلي تامر كلام فرّح قلبي. طلب مني اللحن والكلمات على الفور، وبدأ يشتغل عليها بنفسه، وكتب الكوبليه التاني، وأضاف إحساس كبير للأغنية بإبداعه المعتاد".

واختتم مكاوي حديثه قائلًا: "بعد 10 أيام، كلّمني تامر وقاللي: (مبروك، لينا معاد اسم الألبوم). اللحظة دي كانت بمثابة التقدير اللي بيستناه أي فنان طول الوقت، وتامر كان كلمة السر اللي خلت كل ده يحصل".