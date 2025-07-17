شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى لوفاة الفنان تامر ضيائى .. تميز بأخلاقه النبيلة وحبّه للتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الخميس 17 يوليو الذكرى الأولى لوفاة الفنان تامر ضيائى، والذى توفى في نفس اليوم 2024 داخل إحدى المستشفيات، ويعد تامر ضيائى من ابرز الفنانين الذين قدموا الأدوار الطيبة في الدراما المصرية، حيث قدم تامر ضيائى أكثر من 50 عملا فنيا متنوعة ما بين سينما ودراما ومسرحية ، تميز ضيائي بأخلاقه النبيلة وحبّه للتمثيل، تاركاً إرثاً من الأعمال المميزة ومحبة كبيرة لدى جمهوره، رغم رحيله المفاجئ، يظل اسمه مرتبطاً بالإخلاص والتفاني في الفن والمبادئ الإنسانيّة.

تامر ضيائى ترك مهنة مبرمج بالجامعة إلى فنان مسرحي وتلفزيوني حيث عشق التمثيل منذ الصغر، بدأ مشواره الفني في مسرح جامعة عين شمس وقصور الثقافة، تحت إشراف المخرج خالد جلال، وانتقل لاحقاً للشاشة عبر أول ظهور في مسلسل "أنا وهؤلاء" عام 2003 مع محمد صبحي.

تميز تامر بهدوء نفسه، مما أكسبه احترام زملائه في الوسط الفني، شارك في مسلسلات عدة مثل "الهروب" (2012)، "الصياد" (2014)، "صاحب السعادة"، "زلزال"، "أبو العروسة"، ، وكان اخر ادواره مسلسل فراولة بطولة النجمة نيلىل كريم وعرض في رمضان قبل الماضى ، كما قدم مسلسل موعد مع الماضى بطولة آسر ياسين وعرض على إحدى المنصات الرقمية ، من إخراج سدير مسعود .