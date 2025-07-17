شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يطرح خلال أيام أول أعماله الغنائية بعد الزواج.. أغنية "غمزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد احتفاله مؤخرًا بزفافه يستعد الفنان محمد شاهين لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "غمزة"، الأغنية من كلمات حازم إكس، وألحان عمر أنور، وتوزيع فلسطيني، أما الميكس والماسترينغ فقام بهما مصطفى رؤوف، ومن المقرر أن يتم إطلاق الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والاستماع الرقمية.

وسبق وقال المطرب محمد شاهين، إنه سعيد بتواجده مع الإعلامي عمرو الليثي بقناة الحياة، في سهرة خاصة بمناسبة العام الجديد، موجها التهنئة بالعام الجديد، وأشار بأنه كان ضيفا في 2014 ، 2016 وكانت تلك الحلقات وش الخير.

ووجه شاهين الدعوة لان تكون سنة سعيدة وأن أمنيته عمل شغل أكتر في 2025، قائلا: "انتظروا المزيد من الأغاني الفترة القادمة، وبدايتي كانت في المنوفية وكنت وسط الناس وبعتمد على نفسي واشتغلت حلاق وسباك ونجار وكوافير وهذه مهنة والدي كوافير رجالي"، مشيرا إلى أن أي مهنة كان يعملها المهم تكون بالحلال، وكل تلك الخطوات قبل مرحلة برنامج ستار أكاديمي والذي كان الانطلاقة الحقيقية وفوزه باللقب.