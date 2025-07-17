شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أمانى وتهانى لـ هنا الزاهد تعود لقائمة الأعلى مشاهدة على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت حكاية أمانى وتهانى من مسلسل حلوة الدنيا سكر بطولة النجمة هنا الزاهد، الأعلى مشاهدات على منصة watch it، حيث حصدت المركز الثانى في المشاهدات، علما بأن تم عرضها في أبريل 2021 أي منذ 4 سنوات، وذلك يعد نجاح كبير للعمل منذ عرضه.



امانى وتهانى

وعرضت dmc حكايات من المسلسل وهم "ساندى كراش" وشارك هنا الزاهد البطولة محمد كيلانى، "الجريمة لا تفيد" وشارك في بطولتها محمود عبد المغنى، والثالثة "المتخصصة" وقدم البطولة أمام هنا الزاهد الفنان الكوميدى أحمد سلطان، و"لا سحر ولا شعوزة" بمشاركة محمد كيلانى، و"9 خطوات لقلب الرجل" وشارك فيها محمد الشرنوبى، و"قولى لأحمد" وشارك فيها عمر الشناوى وهشام إسماعيل، و"لو كنت يوم أنساك" بمشاركة أحمد حاتم، مسلسل "حلوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 40 حلقة .

ويعرض حاليا لهنا الزاهد فيلم الشاطر بطولة النجم أمير كرارة، حيث احتفل صناعه بالعرض الخاص للعمل والفيلم من بطولة مصطفى غريب، وعادل كرم، من إخراج أحمد الجندى .