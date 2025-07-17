شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم طلقنى.. يجمع أيمن بهجت قمر والمخرج خالد مرعى للمرة الثالثة فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر والمخرج خالد مرعى مجددا في عمل سينمائى جديد 2025 بطولة النجمين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى، بعنوان طلقنى، حيث يتم تصويره الفترة الحاليه، و من المقرر أن يطرح العمل في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من كافة تفاصيله وهو من انتاج شركة نيوسينشرى زيد الكردى، ويعد الفيلم هو العمل السينمائى الثالث الذى يجمع بهجت قمر والمخرج خالد مرعى، بعد أن قدما سويا فيلمين سنسردهم خلال السطور التالية وهما كالتالى :

فيلم الهنا اللى أنا فيه 2024فيمل الهنا اللى انا فيه لاقى نجاحا كبيراً العام الماضى في السينمات وحقق ما يقرب من 53 مليون جنيه في غضون 8 أسابيع، وشارك في بطولة العمل كلا من ياسمين رئيٍس، حاتم صلاح، مريم الجندى، محسن منصور وعدد من الفنانين وضيوف الشرف . أسف على الازعاج2008

واجتمع ايمن بهجت قمر والمخرج خالد مرعى عام 2008، في فيلم أسف على الازعاج بطولة النجم أحمد حلمى، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كلا من دلال عبد العزيز، منه شلبى، محمود حميدة، محمد شرف، طارق التلمسانى، سامى مغاوى، أحمد فؤاد سليم، واخرون .

