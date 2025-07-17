شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم أول مرة مهرجان العلمين فى دورته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ساعات تفصلنا عن افتتاح مهرجان العلمين بدورته الثالثة، وتفتتح النجمة أنغام حفلات مهرجان العلمين يوم 18 يوليو الجارى، والذى يستمر حتى 29 أغسطس، ويوجد عدد من النجوم يشاركون فى المهرجان لأول مرة منذ انطلاقه فى 2023، كالنجمة أصالة وحفلها يوم 7 أغسطس الشهر المقبل، ومطربين الراب مروان بابلو وليجسى يوم 15 أغسطس، ولذلك يكونوا أول مرة يحييون حفلات فى مهرجان العلمين بدورته الثالثة.

فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة

تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسئولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

نجوم مهرجان العلمين الدورة الثالثة

وينتظر أن تشهد الدورة الجديدة لمهرجان العلمين، مشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، مروان بابلو، ليجي -سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.