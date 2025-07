بعد تلقيها عرضًا بالزواج.. هل ستتزوج جينفير لوبيز للمرة الخامسة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 01:33 مساءً - في موقف عفوي على خشبة المسرح، كشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز عن موقفها من الزواج، مؤكدة أنها "انتهت" من هذه الفكرة تمامًا، بعد أن اختبرتها "عدة مرات" في حياتها، في إشارة إلى تجاربها السابقة التي انتهت جميعها بالطلاق.

Jennifer Lopez reacts to a fan asking to marry her at her Up All Night tour:



“I think I’m done with that. I’ve tried that a few times” pic.twitter.com/pKDuSvL9Wx