إيناس عز الدين تصاب بصدمة بعد رحيل المطرب ضياء عز الدين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 01:33 مساءً - خيّم الحزن على الوسط الفني في مصر، بعد رحيل المطرب ضياء عز الدين، قبل ساعاتٍ قليلة، أثناء خضوعه لعملية جراحية داخل معهد القلب بالقاهرة، ومن المُقرر أنّ تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد السيدة نفسية، على أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة في منطقة السيدة عائشة.

كواليس الأيام الأخيرة في حياة ضياء عز الدين

وفاة المطرب ضياء عز الدين، أصاب عددًا من زملائه بحالة صدمة شديدة، لاسيما وأنه كان على تواصل بهم حتى الأيام الأخيرة من حياته، ويمارس عمله بشكلٍ طبيعي، حيث أعربت المطربة إيناس عز الدين، عن صدمتها بعد رحيله، قائلة عبر حسابها على "فيسبوك"، "خبر يوجع القلب، أستاذنا الفنان المحترم ضياء عز الدين اللي لسه كان معايا مفيش من كام يوم في حفل، وقعد معايا يتكلم ويقولي كلام حلو واتصورنا سوا وغنى و أسعد الناس بأخلاقه وصوته الجميل.. الخبر نزل عليّا زي الصاعقة.. سبحان من له الدوام.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اسألكم الفاتحة".



تامر عبد المنعم ينعي ضياء عز الدين

ومن جانبه، نعى الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، المطرب ضياء عز الدين، قائلًا: "ببالغ الحزن والأسي، أنعي الزميل المطرب ضياء عز الدين من فرقة أنغام الشباب بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الذي وافته المنيه منذ قليل، للفقيد الرحمة ولآهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي".

سبب وفاة المطرب ضياء عز الدين

كما تقدّمت فرقة أنغام الشباب، بواجب العزاء لأسرة الفقيد، عبر بيانٍ رسمي على الصحفة الرسمية للفرقة على "فيسبوك"، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسي، تنعى أسرة فرقة أنغام الشباب بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة الزميل العزيز الأخ الراقى طيب القلب الفنان الكبير ضياء عز الدين، الذي توفاه الله أثناء إجراء عملية بالقلب.. للفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائنا".

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