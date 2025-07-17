رحيل جوليان مكماهون دون جنازة ومراسم.. وغياب الأصدقاء

جوليان ماكماهون.. رحيل غامض دون وداع

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غياب غريب لرفاق الوسط الفني

حياة فاخرة في هوليوود قبل الرحيل المفاجئ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 01:33 مساءً - في قصة مشوبة بالغموض، توفي نجم الدراما التلفزيونيةبهدوء، وودّع الحياة من دون جنازة، ولا مراسم ضخمة كما هو متوقع، كما أن عائلته وأصدقاءه لم يحضروا مراسم حرق الجثة، وسط تساؤلات من الجمهور حول وداع جوليان وحيدًا دون أحبابه.بعد أيام من وفاة الممثل الشهير، الذي رحل عن عالمنا في الرابع من يوليو 2025، عن عمر يناهز 56 عامًا، أُحرق جثمانه، وتم التعامل مع جثةبواسطة خدمات حرق الجثث، والتي أكدت أنه لم يكن هناك جنازة، ولم يحضر أحد لوداعه، وتغيبت عن المشهد زوجته كيلي ماكماهون (47 عامًا).ووفقًا لشهادة وفاته، تُوفيوهو نزيل في مستشفى مورتون بلانت، بورم خبيث في الرئة ناتج عن سرطان خبيث في الرأس والرقبة، كما أشارت الوثيقة إلى أن مقر إقامته هو إنسينو، كاليفورنيا، وهو عنوان أشار عند تتبعه، إلى مبنى تشغله شركة محاسبة متخصصة في مجال الترفيه وشركتان تجاريتان أخريان، الأمر الذي زاد الغموض، واعتبره البعض عنوانًا وهميًا.للمزيد: وفاة الممثل الهندي موهانراج مصمم مشاهد الأكشن أثناء تصوير مشهد ‏خطيرورغم مسيرته الممتدة لأكثر من 36 عامًا، في أستراليا والولايات المتحدة، لم يسجل حضور أي من أصدقائه في الوسط الفني للمشاركة أو الإشارة إلى رحيله، مما زاد التساؤلات حول طبيعة حياته في أشهره الأخيرة.في حين أن والديه رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق سير ويليام ماكماهون، ووالدته سونيا، قد توفيا منذ سنوات، فإن شقيقتيه ميليندا، 58 سنة، وديبي، 52 سنة، قيل إنهما أصيبتا بصدمة وحزن شديدين في أستراليا بعد إعلان الوفاة، لكنهما لم يحضرا أيضًا.إليكِ هذ الخبر وفاة الممثل الهندي كوتا سرينيفاسا.. صاحب رحلة فنية زاخرة وإرث ثريكانيعيش سابقًا مع زوجته كيلي في منزل فخم في هوليوود، باعه عام 2015 بمبلغ 2.16 مليون دولار، والذي تضاعفت قيمته لاحقًا إلى نحو 3.4 مليون.ثم انتقلا إلى عقار ريفي في منطقة "سوميس" بكاليفورنيا، وهو منزل بطراز إسباني على مساحة 15.5 فدان، يتضمن 4.5 فدان مزروعة بأفوكادو و10 فدادين بالليمون.تم بيع هذا العقار في أغسطس 2023 مقابل 2.825 مليون دولار. ولم يُعرف بعد ذلك أين استقرا.ويذكر أنتزوج ثلاث مرات؛ من المغنية الأسترالية داني مينوغ، ومن النجمة بروك بيرنز، وأخيرًا من عارضة الأزياء السابقة كيلي فيشر.

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