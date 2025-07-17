بمشاعر الحنين وألم الفقد.. ريهام عبدالغفور تعلق بحماس قبل عرض أولى حلقات مسلسل كتالوج

ريهام عبد الغفور: كتالولج مسلسل رقيق ولطيف

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تفاصيل مسلسل " كتالوج" ..قصته وأبطاله

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 01:33 مساءً - بمشاعر حماسية مختلفة بحنين الماضي وذكرياته المؤلمة، علقت الفنانةعلى تجربتها الدرامية الجديدة "" والمنتظر عرضها اليوم الخميس الموافق 17 يوليو على منصة نتفيلكس.وعبر منشور لها على صفحتها الرسمية بـ "انستغرام"، أكدت النجمة ريهام عبد الغفور لمحبيها وجمهورها على أن مسلسلها الجديد "كتالوج" سوف ينال على إعجابهم لكون حبكته الدرامية رائعة ومليئة بالمشاعر الدافئة، واصفة اياها بـ "اللطيفة الجميلة".وحرصت "ريهام" في منشورها، على توجيه رسالة شكر خاصة لكل شخص ساندها ودعمها أثناء تصوير مشاهدها هذا المسلسل، خاصة وأنه أول عمل قامت بتصويره بعد وفاة والدها الفنان أشرف عبد الغفور.مسلسل " كتالوج " ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ، إذ يقع في 10 حلقات، وتتمحور قصته في إطار درامي، حول "يوسف" الذي يُجسد دوره الفنان محمد فراج، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسؤولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته "أمينة" (ريهام عبد الغفور) بعد أن كان بعيداً عن تفاصيل حياة أطفاله اليومية، وعاجز عن التواصل معهم، حيث يشعر يوسف بالضياع والارتباك، حتى يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجّلتها "أمينة" قبل وفاتها؛ تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال. لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، تساعده على تخطي ألم الفقد، تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانباً من ذاته لم يكن يعرفه.في قلب مصر، يتتبع "كتالوج" تعقيدات الحياة الأسرية العربية؛ دراما دافئة تمزج بين لحظات من الكوميديا الخفيفة والمشاعر الإنسانية العميقة. بعد رحيل الأم، تنكسر المعادلة، وتُلقى المسؤولية كاملة على عاتق الأب، ويُدفع إلى صميم التجربة، أن يكون حاضراً، مسؤولاً، وأن يعيد اكتشاف دوره من جديد، وسط إدراكٍ متزايد بأن تربية الأطفال ليست مهمة فردية، بل مسؤولية جماعية. ليست هناك وصفة واحدة للأبوة، ولا حلول مثالية؛ فقط تجارب تُعاش، ومحاولات صادقة، وأبناء لا ينتظرون الإجابات، بل قلباً حاضراً يحتويهم ويصغي إليهم بصدق.مسلسل "كتالوج"، بطولة محمد فراج، سماح أنور،، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، الطفلة ريتال عبد العزيز، إنتاج أحمد الجنايني، تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي.يمكنكم قراءة ... ريهام عبد الغفور تنتعش سينمائياً بعد التواجد على استحياءلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».