شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة نادرة.. سمر عبد العزيز تستذكر شقيقها الراحل سامح ووالدها بدعاء حزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت سمر عبد العزيز، شقيقة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، متابعيها على موقع "فيس بوك" بصورة نادرة تجمع شقيقها الراحل بوالدهما، في لحظة مؤثرة من الذكريات.

وأرفقت سمر الصورة بدعاء مؤثر تضرعت فيه إلى الله أن يتغمد والدهما وشقيقها بواسع رحمته، قائلة: "اللهمّ اجعل بابا وسامح في روضة من رياض الجنة، لا يرون فيها بأسًا ولا همًا. اللهمّ آنس وحدتهما، ونوّر قبريهما، وارزقهما لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهمّ اجعل قبرهما روضةً من رياض الجنة، وثبّتهما عند السؤال، واجعل ملتقانا بهم في الفردوس الأعلى بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب.

اللهم اجعل أعمالهما الصالحة لا تنقطع، واكتب لهما أجر الصدقة الجارية، وبلّغهما دعائي ونوري وسلامي، اللهم اجبر كسر قلبي على فراقهما، واربط على قلبي كما ربطت على قلب أم موسى."

سامح عبد العزيز ولد في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عدد كبير من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

أما في عالم الدراما، قدم المخرج سامح عبد العزيز مسلسلات: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدي، الذي عرض في رمضان الماضي.