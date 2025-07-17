شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ينعي والدة هند صبري ويطالب متابعيه بالدعاء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد السقا على نعي والدة الفنانة هند صبري وتعزيتها من خلال حسابه على موقع فيس بوك وكتب: "البقاء لله، ببالغ الحزن والأسى، أنعي السيدة الفاضلة داليندا، والدة الزميلة والصديقة والأخت العزيزة هند صبري".

ثم أضاف داعياً لها : "أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الفاتحة والدعاء".



أحمد السقا

أيضاً حرص الفنان خالد الصاوي على نعي الفنانة هند صبري فى وفاة والدتها وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك : انا لله وانا اليه راجعون يتقدم الفنان خالد الصاوي بخالص التعازي إلي الصديقة والزميلة العزيزة الفنانة هند صبري فى وفاة المغفور لها باذن الله والدتها ".

وأضاف داعياً لها : نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لها ويرحمها ويجعل مثواها الجنة ".

هذا ورحلت عن عالمنا السيدة داليندا والدة النجمة هند صبري، حسب ما أعلن أصدقائها عبر حساباتهم على "فيسبوك".

كانت أعلنت خبر الوفاة المنتجة إيمان يوسف، زوجة الملحن الراحل سامح العجمي عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك"، وكتبت وقتها : البقاء والدوام لله، خالص العزاء لهند صبري في وفاة والدتها.

واستكملت : ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين ويصبرك يا حبيبتي ويصبر كل الاسره الكريمه، البقاء والدوام لله، برجاء الدعاء لها.