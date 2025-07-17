شكرا لقرائتكم خبر عن كشف السبب الحقيقي لانفصال جوينيث بالترو وبن أفليك بعد علاقة دامت ثلاث سنوات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الكاتبة إيمي أوديل في كتابها الجديد "Gwyneth: The Biography"عن تفاصيل صادمة حول سبب انفصال النجمة جوينيث بالترو عن الممثل بن أفليك، بعد علاقة استمرت ثلاث سنوات من عام 1997 حتى 1999.

ووفقًا لما ورد في مقتطف من الكتاب نشرته مجلة People، فإن الخيانة قد تكون السبب الرئيسي وراء نهاية علاقتهما، حيث كتبت المؤلفة: "الكيمياء الجسدية بينهما لم تستطع التغلب على ميوله التدميرية الذاتية، والتي ربما شملت الخيانة."

وأضافت أن جوينيث صرحت بعد الانفصال: "أنا أحب الرجال، رغم أنهم كاذبون وخونة."

كما أوضحت الكاتبة أن أفليك كان يعاني من إدمان الكحول والقمار في تلك الفترة، وكان محيط جوينيث يشكك في صدق مشاعره تجاهها، مشيرة إلى أنه كان أحيانًا يفضل لعب ألعاب الفيديو مع أصدقائه بدلاً من قضاء الوقت معها.

الجدير بالذكر أن العلاقة بين غوينيث وبن كانت متقطعة وانتهت بشكل نهائي في عام 1999.

وعلي جانب آخر، قرر النجمان بن أفليك وجنيفر لوبيز، سحب قصرهما الفخم في بيفرلي هيلز من السوق العقارية، وبعد عام من محاولات بيعه دون جدوى حسبما أفاد مصدر لمجلة "بيبول" الأمريكية.

وأوضح المصدر أن الزوجين المنفصلين بن وجي لو، كانا يأملان في بيع العقار الذي تبلغ مساحته 38 ألف قدم مربعة مقابل 68 مليون دولار، لكن السوق العقارية لم تكن في صالحهما، وقال المصدر: "بينما كانا يأملان في بيع العقار، كانا مترددين أيضًا في تكبّد خسارة كبيرة".



وأضاف: "لقد قاما بخفض السعر لجذب المزيد من المشترين، ولكن بعد عدم تلقي أي عروض جادة، نُصحا بسحب العقار من السوق"، مشيرًا إلى أن القرار كان مشتركًا بين الطرفين واتُّخذ من منطلق تجاري بحت.

وتابع المصدر العقاري: "السوق حاليًا صعبة جدًا بالنسبة للبائعين، خاصة في هذا النطاق السعري، والانتظار حتى تتحسن ظروف السوق هو الخيار الأذكى في هذه المرحلة".