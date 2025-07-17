شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 زيجات فاشلة.. جينيفر لوبيز ممازحة معجب: مش هتجوز تاني والان مع تفاصيل الخبر

صرّحت النجمة العالمية جينيفر لوبيز (55 عامًا) بأنها "انتهت من فكرة الزواج" بعد أربع زيجات سابقة، وذلك خلال حفلها الغنائي الأخير في إسبانيا ضمن جولتها الأوروبية "Up All Night Tour"

وأثناء وقوفها على المسرح، لاحظت جينيفر لافتة يحملها أحد المعجبين كتب عليها: "J.Lo، هل تتزوجينني؟"، لترد مبتسمة:

"أعتقد أنني انتهيت من ذلك... لقد جربت الأمر عدة مرات."

يُذكر أن جينيفر لوبيز تزوجت أربع مرات، كانت أولها من الممثل أوجاني نواد، تلتها زيجة من الراقص كريس جود عام 2001 والتي انتهت بالطلاق في 2003. ثم تزوجت من المغني مارك أنتوني في أطول زيجة لها والتي استمرت 10 سنوات، وأنجبت منه توأمًا يبلغ عمرهما الآن 17 عامًا.

أما زيجتها الأخيرة فكانت من النجم بن أفليك حيث تزوجا في 16 يوليو 2022، إلا أن علاقتهما انتهت مؤخرًا بالطلاق بعد عامين فقط من الزواج.

رغم تقلباتها العاطفية، تستمر جينيفر في تألقها المهني، حيث تُحيي حفلات جولتها الغنائية بنجاح كبير في مختلف مدن أوروبا.

يُذكر أن بن أفليك وجينيفر لوبيز أعادا إحياء علاقتهما بعد نحو 20 عامًا من انتهاء خطوبتهما الأولى، إلا أن زواجهما لم يستمر طويلاً، حيث أعلنا انفصالهما مؤخرًا وسط شائعات حول ضغوط الشهرة والاختلافات الشخصية.

وجينيفر لوبيز الفنانة متعددة الأوجه والمعروفة بغنائها وتمثيلها ومشاريعها التجارية، والتي تمر حاليًا بفترة ما بعد الطلاق من النجم العالمي بن أفليك، شهدت تجارب زوجية متعثرة لعدة مرات، حيث مرت جي لو بـ 4 حالات طلاق طوال حياتها، وكل منها يمثل لحظات مهمة في تاريخها الشخصي.