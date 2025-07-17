شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيا تعلن أفلام الدورة الـ81.. "ذئاب" يمثل الأردن فى مسابقة آفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عن قائمة الأفلام المشاركة في مسابقة "آفاق – Orizzonti Corti" ضمن الدورة الـ81، والتي تُقام هذا العام بين 28 أغسطس و7 سبتمبر 2024، وتُعد أحد أهم أقسام المهرجان المخصصة للأصوات الجديدة والتجريبية في السينما العالمية.

وضمن 14 فيلمًا تم اختيارها، يشارك الفيلم العربي "ذئاب" (Coyotes) للمخرج الأردني سعيد زاغا، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، الأردن، والمملكة المتحدة، وبطولة نخبة من النجوم العرب: ماريا زريق، علي سليمان، يمنى مروان، جمال مري، وإسلام العوضي.

يمتد الفيلم على مدار 20 دقيقة، ويقدّم دراما مشحونة بالتوتر تدور أحداثها في ليلة واحدة، حيث تتقاطع مصائر شخصيات عربية في بيئة غامضة تعكس أجواء من القلق والانفجار النفسي.

اختيار "ذئاب" يُمثل حضورًا قويًا للسينما العربية المستقلة في واحدة من أرقى مسابقات الأفلام القصيرة عالميًا، ويؤكد استمرارية الأصوات العربية الشابة في حصد التقدير الدولي.