ما الذي فعله ماثيو ماكونهي أمام العائلة المالكة في ويمبلدون وفاجأ الجميع؟

قد يكون ماثيو ماكونهي معروفًا بأدائه الحائز جوائز الأوسكار، إلّا أن تصرّفه المدروس في ويمبلدون ٢٠٢٥ هو ما أكسبه موجة جديدة من الإعجاب. فقد لفت الممثّل الأنظار بتقديره الكريم لأمير وأميرة ويلز خلال ظهورهما في بطولة التّنس المرموقة.
في التّفاصيل، أنّ الأمير وليام وكيت ميدلتون وصلا إلى نادي عموم إنجلترّا للتّنس والكروكيه برفقة ولدَيهما الأكبرين، الأمير جورج البالغ من العمر أحد عشر عامًا والأميرة شارلوت البالغة من العمر عشرة أعوام، لمشاهدة نهائيّ فرديّ للرّجال بين الإسبانيّ كارلوس ألكاراز والإيطاليّ يانيك سينر.
وعندما اقتربت العائلة المالكة من المقصورة الملكيّة لأخذ مقاعدها، نهض ماكونهي، الجالس أمامهم مباشرة، على الفور وصفّق بحرارة، مشيدًا بحضورهم.
لم يمرّ ردّه المهذّب مرور الكرام على المتفرّجين والمعجبين بهم على الإنترنت، سرعان ما انتشرت هذه اللحظة عبر منصّات التّواصل الاجتماعيّ، محقّقةً إشادات واسعة لماكونوهي لما وصفه الكثيرون بـ”التّصرّف الرّاقي”.
