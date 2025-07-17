بالفيديو- محمد رمضان يطلق “إيه يا قلبي” وجائزة نقديّة لمتابعيه

ضمن سلسلة إصداراته الغنائيّة الوافرة مؤخّرًا، أطلق الفنّان المصريّ محمّد رمضان أغنيته الجديدة بعنوان “إيه يا قلبي”، عبر قناته الرّسميّة على يوتيوب وجميع المنصّات الموسيقيّة.
الأغنية من كلمات مصطفى حدوته وألحان تاج، صوّرها على طريقة الليريك فيديو، إذ تميّزت كلماتها بالتّعبير عن الضّعف أمام الحبيبة والقوّة أمام الآخرين. يقول في مطلعها: “معاكي ببقى بيبي/بس معاهم ببقى عمّو/مع كلّ النّاس محمد/ومعاكي إنتي ببقى حمو”.
نالت الأغنية منذ لحظة إطلاقها تفاعلًا لافتًا عبر وسائل التّواصل، إذ وصفها المتابعون بأنّها “خفيفة، صيفيّة ومرحة” ومناسبة لأجواء الصّيف والرّومنسيّة.
بالتّزامن مع إطلاق الأغنية، أعلن محمد رمضان، عن مسابقة خاصّة عبر صفحته الرّسميّة على “فايسبوك”، إذ كتب: “من اسمه محمد، يمكن أن يكسب خمسين ألف جنيه.. السّحب من التّعليقات على أغنية “إيه يا قلبي”، في خطوة حماسيّة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.
من جهة أخرى، يواصل محمّد رمضان وضع اللمسات النّهائيّة على فيلمه الجديد “أسد”، الذي تشاركه بطولته الممثّلة اللبنانية رزان جمال، والمتوقّع إطلاقه خلال الفترة المقبلة.
