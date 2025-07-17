شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس كيج يكشف سر فشل علاقته مع سارة جيسيكا باركر والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم العالمى نيكولاس كيج تفاصيل غير متوقعة عن علاقته القصيرة مع النجمة سارة جيسيكا باركر فى أوائل التسعينيات، مشيرًا إلى أن "عشاء واحد فقط" كان كفيلًا بإنهاء كل شىء بينهما.



كيج وبراكر

وفي مقابلة حديثة مع E! News للترويج لمشروعه الجديد، تحدث كيج عن تجربته خلال تصوير الفيلم الرومانسي الكوميدي "Honeymoon in Vegas" عام 1992، والذي أثار حينها شائعات عن وجود علاقة حب حقيقية بين النجمين خارج الشاشة.



نيكولاس كيج وسارة جيسيكا باركر

لكن كيج فاجأ الجميع بروايته لما حدث: "أتذكر تمامًا جلوسي مع سارة ووالدتها في مطعم Russian Tea Room، لا أعلم إن كانت مشكلتي هي جاكيت الدراجات النارية الزرقاء من Vanson – والذي لا زلت أحتفظ به – أو التهاب الجيوب الأنفية، لكنني لم أسمعها بعدها إطلاقًا".

وأضاف مازحًا: "كنت مهتمًا بها فعلًا، لكن أعتقد أنني لم أجتز اختبار والدتها".

تصريحات كيج جاءت بعد فترة قصيرة من تأكيد سارة جيسيكا باركر بنفسها، خلال ظهورها في برنامج Watch What Happens Live مع آندي كوهين، أنها واعدت بالفعل زميلها في الفيلم، حيث قالت بإيجاز: "نعم، واعدته".

ورغم أن علاقتهما لم تدم طويلًا، إلا أن باركر سرعان ما تعرفت في نفس العام على زوجها الحالي، النجم ماثيو برودريك، والذي تزوجته عام 1997. ويعيش الثنائي حياة زوجية مستقرة ولديهما ثلاثة أطفال، ويعتبران من أنجح الأزواج في هوليوود.

أما نيكولاس كيج، فقد خاض حياة عاطفية أكثر تقلبًا، تزوج خلالها خمس مرات من بينها النجمتان باتريشيا أركيت وليزا ماري بريسلي. ويعيش حاليًا مع زوجته الشابة ريكو شيباتا، وقد رزقا بطفلتهما "أوغست" في عام 2022.