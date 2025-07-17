شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تسترجع لحظة غير متوقعة مع براد بيت فى كواليس Mr. & Mrs. Smith والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت النجمة العالمية أنجلينا جولي مؤخرًا عن واحدة من أكثر اللحظات غير المتوقعة فى حياتها المهنية والخاصة، والتى وقعت خلال تصوير فيلم "Mr. & Mrs. Smith" عام 2005، والذى جمعها بالنجم براد بيت وأدى لاحقًا إلى علاقة دامت لسنوات.

فى حديثها مع Radar Online، تطرقت جولي، البالغة من العمر 50 عامًا، إلى أبرز محطات حياتها الفنية، مشيرة إلى أن اللقاء مع براد كان مفاجئًا بالنسبة لها، وقالت: "براد كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، كنت راضية تمامًا بكوني أماً عزباء، ولم أكن أتوقع أن أبدأ علاقة جديدة في ذلك الوقت".

أنجلينا، التي تنحدر من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة النجم الحائز على الأوسكار جون فويت، ووالدتها الممثلة والمنتجة مارشلين برتراند، استعرضت أيضًا أبرز أدوارها في مسيرتها الفنية:

• 1995 – Hackers: لعبت أول دور بطولة لها في الفيلم بدور كيت ليبي، وقالت: "لا أشاهد أفلامي عادة، ولا أظن أنني شاهدت هذا الفيلم منذ العرض الأول. لكنني التقيت خلاله بزوجي الأول، جوني لي ميلر، والذي ما زال صديقًا عزيزًا حتى اليوم".

• 1998 – Gia: جسدت دور عارضة الأزياء الراحلة جيا كاراني، وصرّحت: "لعبت دور شخص حقيقي تتماهى معه يجعلك تشعر بمسئولية كبيرة. شعرت بالحزن العميق عندما عشت عالمها، لأنها كانت ترى قيمتها فقط في مظهرها الخارجي".

• 1999 – Pushing Tin: أدّت دور ماري بيل، وتزوجت بعدها من النجم بيلي بوب ثورنتون، لكن العلاقة انتهت عام 2003، وقالت: "هو ركّز على الموسيقى والأفلام، بينما بدأت أركّز على السفر وتبنّي طفل".

• 1999 – Girl, Interrupted: أدّت شخصية ليزا رو، المريضة النفسية، وحصدت عن الدور جائزة الأوسكار، وأكدت: "عبّرت من خلاله عن ألمي وجنوني، وعندما شعر الناس أن هناك من يشبههم، لم أعد أشعر بالوحدة".

جولي، التي أصبحت رمزًا للتمثيل القوي والرسائل الإنسانية، ما زالت تفتح قلبها حول ماضيها الفني والشخصي، وتثبت أنها لم تفصل يومًا بين حياتها أمام الكاميرا وخارجها.