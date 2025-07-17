شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تروى فشلها فى الرياضيات بطريقة طريفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة منة شلبي، خلال مشاركتها في بودكاست "فضفضت أوي" مع المخرج معتز التوني، عن علاقتها المتعثرة منذ الطفولة بالأرقام والعلوم، قائلة بطرافة: "أنا عندي فص في المخ مسئول عن الأرقام والعلوم مش موجود"، مضيفة أنها كانت تتمنى لو أن العالم الراحل د. أحمد زويل وجد حلاً لمشكلتها.

وخلال اللقاء، شاركها معتز التوني المزاح قائلاً: "وأنا سقطت في أولى ابتدائي.. كانت صعبة عليا جامد"، لترد عليه منة ضاحكة: "أنا كنت أشطر منك.. أنا فشلت في رابعة، يعني اتصمدت أكتر شوية".

"فضفضت أوى" برنامج مختلف تماماً، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالهم 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبدالعزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.