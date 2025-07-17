شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى يواجه دعوات متزايدة للترشح لرئاسة أمريكا فى 2028 والان مع تفاصيل الخبر

يواجه النجم الأمريكى جورج كلونى البالغ من العمر 64 عامًا، ضغوطًا متزايدة من داخل

الحزب الديمقراطي للترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028، حيث يرى البعض فيه مرشحًا قادرًا على منافسة دونالد ترامب واستعادة ثقة الناخبين.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن كلوني، المعروف بنشاطه السياسي ودعمه للقضايا الإنسانية، أصبح أكثر اهتمامًا بالسياسة من أى وقت مضى، خاصة بعد مشاركته فى مسرحية "Good Night, and Good Luck" على مسرح برودواى، والتى تتناول موضوعات سياسية حساسة.

فى مقابلة حديثة مع CNN، أعرب كلوني عن دعمه لحاكم ولاية ماريلاند، ويس مور، واصفًا إياه بأنه "قائد حقيقي" يتمتع بخبرة عسكرية وخلفية في العمل الخيري، مما يجعله مرشحًا مثاليًا لقيادة الحزب الديمقراطي في المستقبل.

يُذكر أن كلونى كتب مقالًا فى صحيفة نيويورك تايمز عام 2024، دعا فيه الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، مشيرًا إلى ضرورة تجديد القيادة داخل الحزب الديمقراطي.