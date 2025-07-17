شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مغنية Pretty Little Baby عن عمر ناهز 87 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

رحلت عن عالمنا المغنية الأمريكية الشهيرة كوني فرانسيس، صاحبة الأغانى الشهيرة مثل Pretty Little Baby وWho’s Sorry Now، عن عمر ناهز 87 عامًا.

وقد أكد خبر الوفاة صديقها المقرب رون روبرتس عبر منشور على فيس بوك، قال فيه: "بقلب مثقل بالحزن الشديد، أبلغكم بوفاة صديقتي العزيزة كوني فرانسيس الليلة الماضية"، وأضاف: "أعلم أن كوني كانت ستوافق على أن يكون جمهورها أول من يعلم هذا الخبر المؤلم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى لاحقًا".

وكانت فرانسيس قد نُقلت مؤخرًا إلى المستشفى، حيث أعلنت في منشور بتاريخ 2 يوليو أنها تخضع لفحوصات لتحديد سبب الآلام الشديدة التي كانت تعاني منها. وكتبت آنذاك: "كنت آمل المشاركة في برنامج Independence Day، لكن اضطررت للاعتذار مرة أخرى".

وتجدر الإشارة إلى أن كوني فرانسيس عادت للأضواء مؤخرًا بعد أن حققت أغنيتها Pretty Little Baby التي أصدرتها عام 1962، نجاحًا مفاجئًا على منصة "تيك توك"، ما جعلها تتصدر مجددًا قوائم الاستماع بعد أكثر من 60 عاما.

وقد صرّحت فرانسيس سابقًا لمجلة People: "بصراحة، لم أكن أتذكر الأغنية، واضطررت للاستماع إليها لأتذكرها! من المذهل أن أغنية سجلتها منذ 63 عامًا تلمس قلوب الملايين اليوم".

كوني فرانسيس كانت أول امرأة تتصدر قائمة Billboard Hot 100 في الستينيات، وتُعد من أبرز رموز الغناء في تاريخ الموسيقى الأمريكية، وتترك خلفها إرثًا فنيًا غنيًا وابنًا واحدًا.