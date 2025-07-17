شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، غدا الجمعة، فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة 2025، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان على مدار العامين الماضيين، ومنذ انطلاقه عام 2023.

1. سهرة غنائية ضخمة لأنغام في أول أيام المهرجان

2. حفلات النسخة الثالثة من المهرجان تلبي كل أذواق الجمهور وتفضيلاتهم الغنائية والموسيقية المختلفة.

3. يوم 25 يوليو يحيي النجم تامر حسني، للمرة الثالثة على التوالي حفلا ضخما بالمهرجان

4. يشارك الفنان الشامي في حفل تامر حسني

5. يحيي النجم عمرو دياب سهرة غنائية ضخمة على مسرح "يو أرينا"، يوم الجمعة 1 أغسطس

6. يشارك النجم تامر عاشور في الدورة الثالثة بحفل يوم الجمعة 8 أغسطس

7. النجم الكبير محمد منير يكرر نجاحه الكبير مع مهرجان العلمين بحفل يوم 16 أغسطس

8. الفنان رامي جمال يشارك الكينج في حفله الغنائي

9. ويجز، يحيي حفلاً غنائياَ، يوم الجمعة 22 أغسطس المقبل

10. يختتم كايروكى حفلات مهرجان العلمين الجديدة 29 أغسطس

11. مطربي الراب مروان بابلو، وليجي سي، يشاركان بحفل يجمعهما، يوم الجمعة 15 أغسطس المقبل.



وتُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات غير مسبوقة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم تجربة استثنائية ترسخ مكانة المهرجان كأهم حدث صيفي في المنطقة، وتعزز موقع مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية وثقافية رائدة على مستوى الشرق الأوسط.