شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير حكاية "فلاش باك" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع وأبطال حكاية "فلاش باك" من تصوير أحداثها، لتكون أول حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" جاهزة للعرض فى أغسطس المقبل.

وتدور الأحداث في إطار تشويقي ملىء بالغموض، حول "زياد الكردي" محقق جنائي ويقدمه أحمد خالد صالح، وعلاقته بزوجته "مريم" رسامة وراقية استعراضية وتقدمها مريم الجندي، مع ظهور خاص للنجم خالد أنور كضيف شرف في بعض الحلقات.

واحتفل صناع حكاية "فلاش باك" بنهاية التصوير، والتقطوا الصور التذكارية صباح اليوم فور الانتهاء من تصوير آخر مشهد.

حكاية "فلاش باك" من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، ومن إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض ضمن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، الذي يتكون من 35 حلقة، 7 حكايات مستقلة، كل منها يمتد لـ5 حلقات، خلال موسم الصيف.



