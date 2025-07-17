النجوم يواسون هند صبري بعد وفاة والدتها بعبارات مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 10:19 مساءً - حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء للفنانة هند صبري، في وفاة والدتها السيدة "داليندا"، والتي وافتها المنية صباح اليوم الخميس، حيث بعثوا رسائل مواساة ودعم ومساندة في ذلك المصاب الأليم، لاسيما وأنه كانت تربطها علاقة وطيدة بها.

رسائل تعزية من أحمد السقا وخالد الصاوي

ويُعد الفنان أحمد السقا، من أبرز الفنانين، الذين دعموا هند صبري، في وفاة والدتها، قائلًا عبر صفحته على "فيسبوك"، "البقاء لله.. ببالغ الحزن والأسى، أنعي السيدة الفاضلة داليندا، والدة الزميلة والصديقة والأخت العزيزة هند صبري.. أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الفاتحة والدعاء".



فيما قال الفنان خالد الصاوي، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. يتقدم الفنان خالد الصاوي بخالص التعازي الى الصديقة والزميلة العزيزة الفنانة هند صبري في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة والدتها.. نسأل الله العلي العظيم أن يغفر لها ويرحمها ويجعل ممثواها الجنة".



منة شلبي عن والدة هند صبري: سيدة جميلة استثنائية

أما الفنانة منة شلبي، كتبت عبر حسابها على "انستقرام"، "أنعي بقلب حزين ومؤمن بقضاء الله تعالى، والدة حبيبتي وصديقتي وزميلتي وحبيبة قلبي السيدة الجميلة الاستثنائية عشرة العمر وأحلى ست.. السيدة داليندا، والدة هند صبري.. أسأل الله رب العرش العظيم أن يتغمدها برحمته، ويدخلها الجنة دون حساب أو سابق عذاب، ويجعل مرضها في ميزان حساناتها، ويوهبها الفردوس الأعلى، ويصبر هند يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الفاتحة".

ليلى علوي: فراق الأم أصعب حاجة

فيما أشارت الفنانة ليلى علوي، إلى حجم الآثار النفسية التي تقع على الشخص الذي يفقد والدته، قائلة: "أنا عارفة إن فراق الأم أصعب حاجة بتكسر.. ربنا يقويكي ويصبرك، ‏ألف رحمة ونور عليها.. الله يرحمها ويعفو عنها ويسكنها فسيح جناته.. ربنا يصبرك يا هند ويصبر كل الأسرة الكريمة.. حبيبتي عارفة قد إيه بتحبيها، قد إيه كانت أم عظيمة وأنتِ بنت عظيمة، ربنا يصبرك وتدعي لها وتخلي بالك من نفسك ومن بناتك وأسرتك.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير.. البقاء لله".

أشرف زكي: أشاطر الفنانة هند صبري الأحزان

حرص أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، على مواساة الفنانة هند صبري، قائلًا عبر حسابه على "انستغرام"، " بكل مشاعري أشاطر الفنانة هند صبري الأحزان".

وتقدّمت الفنانة أيتن عامر، بخالص العزاء، قائلة عبر حسابها على الفيسبوك: "خالص التعازى للصديقة الغالية هند صبرى فى وفاة والدتها.. ‏اللهم ارحمها واغفر لها، والهم ذويها الصبر والسلوان".

فيما كتبت الإعلامية بوسي شلبي، "حبيبتي يا هند.. ربنا يصبر قلبك ويرحمها".

موعد ومكان جنازة والدة هند صبري

وكان المحامي مولدي صبري، والد الفنانة هند صبري، كشف عن موعد ومكان جنازة السيدة "داليندا كلاعي" والدة الأخيرة، والتي وافتها المنية قبل قليل، في القاهرة، موضحًا أنه من المُقرر أنّ يُنقل الجثمان إلى تونس، حيث سينطلق الموكب الجنائزي في تمام الساعة 3:45 عصر غد الجمعة 18 يوليو، من منزلها الكائن بـ456 سبالة بن عمار، على أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة عقب صلاة العصر، في منطقة "سبالة بن عمار.. طريق جبّاس".

ماذا قالت هند صبري عن والدتها؟

علاقة وطيدة تجمع بين هند صبري ووالدتها، رغم الظهور النادر للأخيرة عبر وسائل الإعلان، أو الحديث عنها، لذا كانت تستغل هند، الفرص لتُعبر عن مدى حبها لوالدتها، حيث بعثت لها رسالة قبل 3 أعوام، بمناسبة يوم ميلادها، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قالت: "المصدر الذي أنتمي إليه.. أحبك وأقدرك أكثر من أي وقت مضى.. وأنا ممتنة لأن معجبينى هم الذين صنعوا هذا الفيديو.. ويشعرون بهذا الحب.. بحبك يا ماما"، وفي رسالة أخرى، قالت: "أمّي.. كل عام وأنتِ قمري وشمسي وبوصلتي.. الله لا يحرمنا منّك ومن عطائك وحبك".

