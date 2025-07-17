نوال الزغبي تتخطى حاجز الـ10 ملايين مشاهدة بأغنياتها الجديدة من ألبوم يا مشاعر

مؤتمر صحفي مرتقب في القاهرة

"ليك وحشة" أغنية مرتقبة لنوال الزغبي نهاية الشهر الجاري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 10:19 مساءً - تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي في أحدث ألبوماتها الجديدة والذي يحمل اسم "يا مشاعر"، بأربع أغانٍ تخطت حاجز الـ10 مليون مشاهدة على يوتيوب، حيث جمعت في ألبومها الجديد بين الأغاني المصرية واللبنانية.تلك الأغنيات الأربع هي: ماضي وفات من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم، "وأجي بالدلع" كلمات تامر حسين وألحان مدين، و"وقت الشدة" كلمات هناء الشيخ وألحان أحمد بركات، وأغنية "يا مشاعر" كلمات أحمد عصام وتلحين الشاب سامر.ومن المقرر بعد الانتهاء من طرح أغنيات الألبوم بالكامل أن تقيم النجمة نوال الزغبي مؤتمرًا صحفيًا بالقاهرة للاحتفال بألبومها الجديد مع الجمهور المصري.نوال أيضًا استعانت بابنتها تيا ديب في تصميم اللوك الخاص لإحدى أغاني ألبومها الجديد.وتستعد " النجمة الذهبية" نوال الزغبي لطرح الأغنية الخامسة لها بعنوان كان ليك وحشة، وهي أغنية مصرية تطرح نهاية الشهر الجاري، ويتبقى من الألبوم 5 أغنيات أخرى ستطرح خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين ليكتمل ألبوم نوال الزغبي " يا مشاعر"، وتحتفل به وسط جمهورها ومحبيها في مصر من خلال المؤتمر الصحفي المنتظر عقده في شهر سبتمبر. .

جدير بالذكر، أن الفنانة نوال الزغبي كشفت في وقت سابق عن السبب وراء طرحها لأغاني ألبومها الجديد "يا مشاعر" بفارق زمني بين كل أغنية وأخرى، وجاء ذلك رداً على تعليق أحد متابعيها على منصة "إكس"، الذي اعتبر أن هذه الطريقة تقتل الحماس لدى الجمهور، حيث كتب: "عن جد طريقة طرح الألبوم قتلت حماسي يعني مش معقول ما ينزل كلو... مع احترامي الك مدام نوال طريقة طرح الألبوم بتقتل حماسنا."

وكانت أكدت الفنانة نوال الزغبي خلال ردها بأن اختيارها لهذه الاستراتيجية جاء بعد تفكير عميق قائلة: "لما بكون شاغلة على كل أغنية كأنها هيي هيت الألبوم، وإلها دعم ما بيفرق عن الأغنية اللي قبلها، بدي أعطي شوية وقت بين كل أغنية وأغنية"، وأضافت قائلة بأن الهدف هو إعطاء كل عمل فرصته الكاملة في الوصول للجمهور، بدلاً من طرح الألبوم دفعة واحدة مما قد يظلم بعض الأغاني".

