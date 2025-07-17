نور حسين في لقاء خاص بـ الخليج 365: جديدي القادم مسلسل بنات الوكيل ودوري فيه مفاجأة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 10:19 مساءً - تواصل الفنانة نور حسين تصوير مشاهدها من المسلسل الاجتماعي الجديد "بنات الوكيل" بمشاركة نخبة من نجوم الفن الخليجي.

وكشفت لـ"الخليج 365" قائلة: "لا زلت أواصل تصوير مشاهدي من مسلسل "بنات الوكيل" وهو عمل جميل وواقعي جدًا أعجبني النص عندما عرض علي ووافقت فورًا ، والحقيقة الدور الذي أسند لي بهذا العمل يعد دورًا مختلفًا تمامًا عما اعتاد المشاهد أن يراني سابقًا بالأعمال".

وواصلت نور حسين قائلة: "دوري لا أستطيع أن أكشفه، ولكن كل ما أستطيع قوله أنه مختلف وأيضًا سيكون مفاجأة لجمهوري الحبيب". وعن توقعاتها للعمل قالت: "المسلسل جميل وممتع وأتوقع له المتابعة والنجاح بإذن الله لدى عرضه". وتابعت نور حسين قائلة: المسلسل يتكون من 30 حلقة وسننتهي من تصويره بعد شهر ونصف من الآن بإذن الله".

مسلسل "خذني جيتك"

وعن أعمالها التي صورتها ولم تعرض قالت نور حسين: لديّ مسلسل بعنوان "خذني جيتك"، وهو مسلسل كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني 2025 ولكن تم تأجيله وسيتم عرضه خلال الفترة القريبة القادمة وهو عمل حلقاته متصلة منفصلة، ويسلط الضوء على قضايا ومشكلات المجتمع بشكل جميل، وفي كل يوم حكاية وقصة وأحداث جديدة، وأجسد بالعمل شخصيات منوعة، وسأظهر بـ6 حلقات في كل حلقة بقصة وشخصية مختلفة، ويتكون المسلسل من 29 حلقة وهو عمل لايت كوميدي، وهو من إخراج المخرج الكويتي يعقوب المهنا، ومن بطولة الفنان محمد العيسى، محمد القس، مطلق السلطان، محمد الراشد، نورا ياسين، ريماس منصور . وحقيقةً العمل يعني لي الكثير حيث شاركنا بالعمل الفنان محمد العيسى وهذا العمل يشهد عودته من جديد بعد انقطاع".

مسلسل " أمي"

وعن آخر الأعمال التي عرضت لها أو ما زالت تعرض قالت نور حسين: "الآن يعرض لي مسلسل "أمي" وهو مكون من 90 حلقة عملنا به مع فريق تركي، وهو مسلسل تركي معرب، وجسدت فيه دور معلمة لدار أيتام، وهو دور لأول مرة أجسده لم ألعبه سابقًا، والحمد لله العمل وجد أصداء جميلة وحقق المراكز الأولى منذ الحلقات الأولى التي عرضت له ولا زالت مستمرة هذه الأصداء والتفاعل مع العمل حتى الآن".

غيابها عن السينما

وعند سؤالنا لنور عن أين هي من السينما؟ أجابت قائلة: "لم أغب عن السينما فقد عملت ثلاثة أفلام سينمائية وأحببت التجربة بالأعمال السينمائية خاصة أنها مختلفة تمامًا عن الأعمال الدرامية بالتلفزيون، وبالتأكيد أتمنى أن أشارك بعمل سينمائي الفترة القادمة إذا عرض عليّ نص جميل، خاصة نحن نشهد حركة تطور جميل للسينما بالمملكة العربية السعودية الآن وبشكل ملحوظ".

المشاركة بالمسرح

وعن غيابها عن المسرح هل ستكون لها مشاركة مستقبلًا بالأعمال المسرحية قالت:" أتمنى أن يعرض عليّ نص جميل للمسرح وأخوض هذه التجربة؛ لأني أعشق الفن بكل أنواعه".

وعن رأيها أيهما تفضل أكثر الدراما أم السينما أم المسرح؟ قالت: "كفنانة جميع الفنون سواء دراما أو مسرح أو سينما تستهويني وهي فنون جميلة أعشقها وكل فن من هذه الفنون تختلف تفاصيلها وأداؤها عن الأخرى وأتمنى المشاركة بجميعها والتواجد بأعمال درامية ومسرحية وسينمائية".

مشاريع قادمة

وعن مشاريعها الأخرى القادمة بعد مسلسل "بنات الوكيل" مع المخرج بهاء خداج وتأليف إبراهيم النعمي ومن بطولة الفنان تركي اليوسف، نورا ياسين، آلاء سالم، وهو من إنتاج الصدف قالت نور: "الآن متفرغة تمامًا لتصوير مشاهدي بهذا المسلسل ولكن أعد جمهوري الحبيب أنه سيراني مستقبلًا بإذن الله بأعمال أخرى جميلة وتحوز على إعجابه وهذا المهم".

نور حسين -الصورة من المصدر



